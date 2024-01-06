Мовознавець пояснив значення слова 'нівроку' та підказав, коли його вживати

Чимало людей не знають значення українського слова "нівроку". Це пов'язано з тим, що слово досить рідко можна почути у розмовній мові.

Відомий мовознавець Олександр Авраменко пояснив значення слова та де його варто вживати. Про це він розповів для "Сніданку з 1+1".

"Що означає це слово? "Нівроку" – це нічогенько, непогано, так, як треба", – зазначив мовознавець.

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Авраменко навів приклади використання цього слова: "Дочка у них виросла нівроку – від хлопців немає проходу".

"А ще слово "нівроку" використовують як вставне зі значенням "аби не наврочити", з побажанням не принести горя. "А ви, нівроку, видужуєте, рум’янець вискочив на щоках", – додав мовознавець.

Нагадаємо, мовознавець Олександр Авраменко пояснив, як сказати українською "квартира со всеми удобствами".

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