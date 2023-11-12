Мовознавець пояснив важливу різницю між професіями 'маляр' та 'муляр'

В українській мові є подібні за звучанням слова, зокрема, "маляр" і "муляр". Їх використовують для позначення двох різних професій.

У мовленні люди часто можуть неправильно вживати ці слова та плутати їх. Про це розповів мовознавець Олександр Авраменко для "Сніданку з 1+1".

"Маляр – це робітник, що фарбує будівлі, стіни приміщень, але не тільки. Також маляром називають людей, що пишуть картини, тобто художників", – зазначив вчитель української мови.

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Своєю чергою "муляр" – це майстер мурування. Іншими слова, це людина, яка зводить цегляні будинки.

Окрім цього існує професія каменяра, яку не варто плутати з "муляром". За словами Авраменка, каменярі видобувають каміння в кар’єрі.

Нагадаємо, мовознавець Олександр Авраменко пояснив, як сказати українською "квартира со всеми удобствами".

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