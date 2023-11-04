Мовознавець пояснив, чому не варто вітати з 'досягнутими успіхами'

Українці нерідко вживають зайві слова, які дублюють сенс. Такі слова можна викинути з фрази, не змінивши суті висловлювання.

Відомий український вчитель Олександр Авраменко навів приклад популярних слів-дубтелів та пояснив, як від них позбутися. Про це він розповів для "Сніданку з 1+1".

"Сполуки слів "офіційні документи" або "підніматися вгору". На перший погляд, усе в межах норми. Але навіщо вживати слова, які нічого не додають. Документи – це ж і так офіційні папери. То для чого додавати прикметник "офіційні". Так само "підніматися вгору". Хіба можна "підніматися вниз"? Тут слово "вгору" зайве", – зазначив мовознавець.

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Ще одним із прикладів Авраменко навів фразу "вітати з досягнутими успіхами". За його словами, слово "досягнуті" зайве, адже нікому не спало б на думку вітати з успіхами, яких не досягнуто.

Також мовознавець вказав на хибу у фразі "виправляти наявні помилки". Однак не можна виправляти помилки, яких немає.

Нагадаємо, мовознавець Олександр Авраменко пояснив, як сказати українською "квартира со всеми удобствами".

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