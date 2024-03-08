Мовознавець пояснив, чому українською не можна 'заставити працювати'

Чимало людей послуговуються у своєму мовленні суржиком. Зокрема, це стосується фрази "заставити працювати".

Мовознавець Олександр Авраменко пояснив, у чому тут помилка, та як сказати правильно. Про це він розповів для "Сніданку з 1+1".

"Брата "примушуємо" працювати. "Заставляють" річ у ломбард, або кімнату меблями", – вказав вчитель української мови.

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Авраменко додав, що квартиру купують "на виплат", а не "в розстрочку". Також він пояснив, що предмети "вибирають", не "обирають". "Обирають" на якусь посаду.

Нагадаємо, мовознавець Олександр Авраменко пояснив, як сказати українською "квартира со всеми удобствами".

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