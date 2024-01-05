Мовознавець пояснив, чим 'паливо' відрізняється від 'пального': Не плутайте

Чимало людей плутають слова "паливо" і "пальне". Вони мають схоже звучання, однак їх не можна використовувати як синоніми.

Мовознавець Олександр Авраменко пояснив значення цих двох слів та яка між ними різниця. Про це він розповів для "Сніданку з 1+1".

"Запам’ятайте: "паливо" – це горюча речовина, яку використовують для одержання теплової енергії, тепла. А саме – дрова, вугілля, газ, нафта. Наприклад, "природне паливо", або "економія палива", – зазначив він.

Читайте також: Не перекладайте дослівно: Мовознавець пояснив, як українською сказати "с легким паром"

Авраменко додав, що "пальне" – це теж паливо, але тільки для двигунів внутрішнього згоряння. Зокрема, "дизельне пальне".

Також правильно казати і "двигун внутрішнього згорання", і "двигун внутрішнього згоряння" – обидва варіанти нормативні.

Нагадаємо, мовознавець Олександр Авраменко пояснив, як сказати українською "квартира со всеми удобствами".

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!