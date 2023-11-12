Яскравий сніданок: рецепт бурякових панкейків
М’які всередині та хрусткі зовні, бурякові панкейки за рецептом від Shuba мають яскраво-рожевий колір і чудовий смак.
Інгредієнти:
Борошно пшеничне – 0.5 склянки
Цільнозернове борошно – 0.5 склянки
Розпушувач – 0.5 ч. л.
Сода харчова – 0.5 ч. л.
Перець чилі, порошок – 0.25 ч. л.
Імбир сушений мелений – 0.25 ч. л.
Перець чорний мелений – 0.25 ч. л.
Буряковий сік – 0.75 склянки
Оцет яблучний – 1 ч. л.
Льон, насіння – 1 ст. л.
Вода – 3 ст. л.
Олія соняшникова рафінована – 3 ст. л.
Сіль – за смаком
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Спосіб приготування:
Подріблене лляне насіння залийте водою (3 ст. л.) і відставте на кілька хвилин. Змішайте всі сухі інгредієнти. Окремо змішайте всі вологі інгредієнти разом із насінням льону і 1 ст. л. олії.
Вилийте вологі інгредієнти до сухих і перемішайте.
Смажте на середньому вогні з кожному близько 1 хвилини.
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