Яскраві та стильні: топ-5 варіантів трендового манікюру для коротких нігтів
В 2024 році неймовірно популярними будуть нюдові відтінки, прозорі або пастельні покриття, а також невеликі акценти, такі як тонкі лінії або геометричні форми на нігтях. Іншим трендовим напрямком в дизайні нігтів буде використання яскравих кольорів. Про це пише Радіотрек.
Варіанти модного манікюру:
Райдужний фейерверк на нігтях
- Замість класичного френча використовуйте яскраві "кислотні" кольори, створюючи ефект веселкової посмішки на кінчиках нігтів.
- Цей тренд підкреслить вашу грайливість та налаштує на позитив.
Ніжність цвіту яблуні
- Для любительок елегантного манікюру пропонуємо дизайн "яблуневий цвіт".
- Біло-рожеві квіти яблуні на прозорому тлі нігтів подарують вашим рукам весняну свіжість та оригінальність.
Пастельна палітра
- Цей дизайн підкорює ніжністю та легкістю.
- Використовуйте пастельні відтінки різних кольорів, щоб створити манікюр, який особливо ефектно виглядатиме на засмаглій шкірі.
Чаруюча романтика чайної церемонії
- Квітковий малюнок, що нагадує візерунки на чайних чашках, в поєднанні з пастельно-жовтим кольором, стане справжньою родзинкою вашого образу.
- Цей дизайн поєднує в собі елегантність та невимушеність.
Етнічні мотиви
- Зачерпніть натхнення у візерунках, що прикрашають посуд та оселі різних народів світу.
- Такий манікюр стане яскравим акцентом вашого стилю, підкресливши вашу креативність та індивідуальність.
Нагадаємо, ми вже писали про 7 ознак манікюру в стилі "old money".
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