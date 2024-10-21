Яскраві та сміливі: стильні образи з джинсами-підковами

У 2024 році світ моди побачив справжню революцію в дизайні джинсів. Після тривалого періоду популярності класичних прямих моделей, дизайнери запропонували неординарне рішення - джинси-підкова. Про це пише vogue.

Ці інноваційні джинси вирізняються унікальним силуетом: об'ємні на стегнах, вони плавно звужуються до щиколоток, утворюючи форму, що нагадує підкову. Спершу створені для авангардних модників, вони швидко завоювали широку аудиторію, ставши флагманом тренду на джинси вільного крою.

Читайте також: Легенди повертаються: топ стрижок з 90-х, які будуть знову на піку популярності цієї осені

Маріанн Макдональд, креативна директорка Citizens of Humanity, коментує: "Цей фасон поєднує в собі невимушеність і шик. Він викликає асоціації з вінтажною модою, але виглядає абсолютно сучасно". Вона також відзначила неймовірний успіх моделі в соціальних мережах, що підтверджує її комерційний потенціал.

Асортимент включає як помірковані варіанти, схожі на джинси-банани, так і більш виражені скульптурні моделі, задовольняючи смаки різних споживачів.

Нагадаємо, раніше стилісти назвали речі, які обов'язково мають з'явитися у гардеробі кожної модниці цієї осені.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!