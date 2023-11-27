Як почистити гарбуз за 20 секунд: господині поділились лайфхаком
Як почистити гарбуз за 20 секунд: господині поділились лайфхаком
Безсумнівно, ви неодноразово очищали гарбуз від шкірки шкірку перед його використанням і знаєте, що це може забирати багато часу.
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Та є дієвий лайфхак, який допоможе суттєво скоротити час очищення овоча.
Про це пише Shuba.
Отже, перш ніж приступити до чищення гарбуза від шкірки, зробіть кілька проколів виделкою, а потім поставте його в мікрохвильову піч всього на три хвилини.
Після цього дістаньте його та очистіть. Процес займе у вас мінімум часу.
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