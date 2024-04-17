Яйця на Великдень у клітинку: потрібен лише сітчастий бинт та барвник

Фарбування яєць на Великдень – це доволі давня традиція. Крашанки нині фарбують вином, лушпинням, соком та різними спеціями. Іноді для цієї мети використовують доволі неординарні методи.

Пропонуємо оригінальний спосіб фарбування яєць за допомоговою сітчастого еластичного бинта, або марлі. Замість хімічних барвників, ви можете використовувати натуральні – для прикладу, цибулеве лушпиння.

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Ось кілька лайфхаків, які допоможуть вам пофарбувати яйця цибулевим лушпинням з красивим візерунком:

Зберіть якомога більше лушпиння цибулі. Чим більше лушпиння, тим насиченіший буде колір. Ретельно промийте лушпиння цибулі, щоб видалити бруд. Залийте лушпиння водою в каструлі.

Додайте до води 1-2 столові ложки оцту. Оцет допоможе закріпити колір на яйцях.

Потім відваріть лушпиння – доведіть воду до кипіння, потім зменште вогонь і варіть лушпиння 30-45 хвилин. Чим довше ви будете варити лушпиння, тим насиченіший буде колір.

Вимийте яйця теплою водою. Щоб візерунок на яйцях був чітким, протріть їх ватним диском, змоченим у спирті.

Використовуйте еластичний бинт, щоб створити сітчастий візерунок на яйцях. Якщо покласти яйця у марлю, чи звичайний бинт – отримаєте дрібну клітинку на крашанках. Акуратно оберніть бинт навколо яйця й зафіксуйте бинт нитками або гумками.

Опустіть яйця в каструлю з гарячим розчином лушпиння цибулі. Переконайтеся, що яйця повністю покриті рідиною. Варіть яйця 10-15 хвилин.Вийміть яйця з каструлі і дайте їм охолонути в холодній воді. Обережно зніміть бинт з яєць. Щоб надати яйцям блиску, натріть їх олією.

Ви можете використовувати різні трави та спеції, щоб додати яйцям різного кольору. Наприклад, додайте куркуму для жовтого кольору, паприку для помаранчевого кольору або шпинат для зеленого кольору.

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