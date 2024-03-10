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Ягоди будуть величезні: як та коли підживлювати вишні навесні

Ігор Романько

Коли та як удобрювати вишневі дерева у березні

Вишня – улюблена ягода українців, адже вона смачна й свіжа, й у консервації, й у багатьох стравах. Щоб отримати щедрий урожай соковитих та великих плодів, важливо правильно підживити вишню навесні.

Дотримуючись цих простих порад з сайту dim.novyny.live ви зможете забезпечити свою вишню всіма необхідними поживними речовинами й отримати рясний урожай солодких та соковитих ягід.

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Коли підживлювати вишню?

  • Найкращий час – кінець березня або початок квітня, коли дерево вже ожило й починає рости.
  • Старі дерева краще удобрювати перед початком активного росту, в кінці лютого - на початку березня.

Чим підживлювати вишню?

Молоді саджанці (до 3 років):

  • Компост
  • Гній
  • Органічні суміші

Доросла вишня (старше 7 років):

  • Органічні добрива
  • Аміачна селітра
  • 3% бордоська рідина (до розпускання бруньок):
    • Мідний купорос - 300 г
    • Негашене вапно - 300 г
    • Вода - 10 л

Старі дерева (старше 7 років):

  • Комплексне добриво з кальцієм, магнієм або сіркою:
    • Нітроамофоска
    • Амофоска
    • Азофоска
  • Органіка:
    • Компост
    • Перепрілий гній
    • Тирса
  • Мінеральні добрива:
    • Сечовина
    • Аміачна селітра
    • Калійна сіль
    • Суперфосфат

Пам'ятайте:

  • Добрива вносять у вологий ґрунт.
  • Після підживлення ґрунт рекомендується замульчувати.
  • Не переборщіть з добривами, дотримуйтесь інструкції.

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