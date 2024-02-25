Ягоди будуть величезні: чим підживлювати вишню навесні

Доломітове борошно можна розсипати просто на сніг - під час танення поживні речовини швидше потраплять до коріння.

Щоб отримати великий урожай солодких вишень, важливо також боротися зі шкідниками. Про це пише ТСН.

Особливо небезпечна вишнева муха, здатна повністю знищити врожай. Для профілактики рекомендують навесні, до цвітіння, обприскувати дерева відваром з цибулі з додаванням горілки та рідкого мила.

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Це допоможе відлякати комах.

Отже, щоб зібрати дійсно великий урожай солодкої вишні, варто навесні підживити дерева доломітовим борошном і провести профілактичне обприскування від шкідників. Тоді можна розраховувати на гарне плодоношення та смачні вишні.

Нагадаємо, ми вже писали, чим підживити розсаду перців та помідорів.

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