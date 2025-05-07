Ягоди будуть великими та солодкими: чим підживити лохину

Вирощування лохини стрімко набирає популярності серед українських садівників — не лише завдяки смаку ягід, а й їхній високій поживній цінності. Проте мало хто знає, що саме травень є вирішальним місяцем для підживлення цих кущів. Якщо упустити цей момент, урожай може виявитися мізерним або зовсім зникнути. Розповідаємо, як правильно підживлювати лохину навесні, щоб отримати щедрий врожай.

У травні лохина особливо потребує азоту та кислого середовища. Один із найкращих натуральних варіантів підживлення — це кавова гуща. Вона підкислює ґрунт і збагачує його поживними речовинами, зокрема азотом, що сприяє росту великих і солодких ягід. Використовувати кавову гущу можна як у сухому вигляді, просто втираючи її в землю біля кущів, так і у вигляді настою: достатньо залити її окропом, настояти добу, розбавити водою і поливати лохину двічі на місяць.

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На початку літа варто провести ще одне підживлення за допомогою мінеральних добрив — сульфату калію, сульфату магнію та сечовини. Вони сприяють утворенню великих, соковитих ягід, особливо якщо застосовувати їх після дощу або вранці/увечері згідно з інструкцією.

Водночас важливо знати, які добрива категорично не підходять для лохини. Рослина не переносить лужного середовища, тому добрива, які розкислюють ґрунт, можуть завдати їй шкоди. Зокрема, не варто використовувати деревний попіл, гній, перегній або пташиний послід — вони змінюють кислотність ґрунту, що може призвести до хвороб і втрати врожаю.

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