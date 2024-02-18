'Ядерні крокодили' розплодилися біля АЕС у США (фото)

На американській атомній електростанції Теркі-Пойнт у Флориді розплодилися гострорилі крокодили, вид, що вважався зникаючим.

За даними компанії NextEra Energy, що управляє АЕС, у каналах та водоймах Теркі-Пойнт мешкають щонайменше 400 дорослих рептилій. Це майже вчетверо більше, ніж у 1992 році, пише Naples Daily News.

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Перше крокодиляче яйце біля АЕС виявили 1978 року. Невдовзі з'ясувалося, що воно належить рідкісному гострорилому крокодилові. Тоді цей вид вважався зникаючим, і за його винищення у штаті Флорида передбачалося покарання.

Енергетична компанія не стала позбавлятися яйця, а натомість найняла команду біологів для спостереження за рептиліями. З того часу фахівці відстежують зростання популяції, допомагають крокодилам будувати гнізда і вимірюють дитинчат, що вилупилися.

Гострорилі крокодили зустрічаються від Флориди до півночі Південної Америки. Як правило, їхня довжина не перевищує трьох-чотирьох метрів. Цей вид не вважається небезпечним для людей, адже за всю історію США був зафіксований лише один випадок нападу гострого крокодила на людину, який стався у 2014 році. Обидва постраждалі залишилися живими.

Популяція крокодилів на АЕС Теркі-Пойнт продовжує зростати, і це несе певні ризики. З одного боку, крокодили можуть пошкодити обладнання станції. З іншого боку, присутність цих рептилій може негативно вплинути на навколишнє середовище.

Енергетична компанія NextEra Energy запевняє, що робить все можливе, щоб мінімізувати ризики, пов'язані з присутністю крокодилів на АЕС.

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