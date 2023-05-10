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Астрологія і гороскопи

Злети чи падіння? Астролог назвав головних щасливчиків та невдах травня

Анастасія Крищук

Злети чи падіння? Астролог назвав головних щасливчиків та невдах травня

Ретроградний Меркурій впливатиме на всіх уродженців зодіакального кола у травні, але для деяких цей період виявиться "чорною смугою", а для інших – шансом досягти успіхів та змінити життя. Труднощі випадуть на долю Тельців та Скорпіонів.

Про це УНІАН заявив астролог Влад Рос. "Складний період буде і у Водоліїв. Сатурн заглиблюється в їхній будинок грошей. Їм доведеться долати перешкоди, справлятися з складнощами. Також може бути крах у Левів, особливо у кар'єрі", – зазначив він.

За словами астролога, в останній місяць весни проблеми закінчаться у Риб у зв'язку зі сходженням у їхній знак Сатурна. Уродженцям знаку щаститиме як у кар'єрі, так і в коханні, можливий також виграш у лотерею.

 

Стрільцям варто задуматися про інвестиції, місяць виявиться вдалим для вирішення фінансових питань. Самотні уродженці знаку також можуть знайти кохання на все життя.

Терези в травні зроблять кар'єрний зліт, перед ними відкриються нові можливості. Близнюки досягнуть неймовірного успіху у комерційних справах.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали два найзліші знаки зодіаку, які здатні на страшну помсту.

У той же час є люди, які легко керують іншими і досягають великих висот у кар'єрі. Вони мають всі лідерські якості, завойовують авторитет у суспільстві і багато заробляють, що дозволяє їх назвати кращими лідерами.

Також астрологи виділяють чотири знаки зодіаку, які не люблять людей. Їхнє коло спілкування дуже вузьке, вони не поспішають пускати інших у свій світ і здаються досить замкнутими.

Астрологія і гороскопи