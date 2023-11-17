Викликають депресію та головний біль: які кольори не варто застосовувати при оформленні інтер‘єру

Невдалий інтер'єр може негативно впливати на загальне самопочуття. При цьому важко здогадатися, що причиною поганого настрою можуть бути, наприклад, шпалери. Тому краще обережно поводитися з яскравими кольорами.

Про це пише Радіотрек.

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Наприклад, помаранчевий колір провокує підсвідому напругу, його однозначно треба уникати в спальні. Обережними з ним слід бути й на кухні.

Аналогічна проблема виникає через надмірну любов до червоного. Через червоний колір людина може постійно підсвідомо стресувати, а ще червоний збуджує апетит, тож на кухні його використовувати тим, хто стежить за фігурою – не варто.

Нагадаємо, дизайнери назвали три речі, які роблять інтер‘єр немодним.

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