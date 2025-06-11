Виростуть величезними на заздрість усім: чим підживити часник та цибулю у червні

Червень — ключовий період для вирощування цибулі та часнику. Саме тоді зелена маса активно наростає, а під землею відбувається формування майбутніх головок. Правильне підживлення в цей час значно впливає на розмір урожаю та його якість.

Озимий часник і ріпчаста цибуля в червні найбільше потребують фосфору та калію. Ці елементи допомагають цибулинам швидше дозрівати та збільшують загальну продуктивність рослин. Про це пише ТСН.

Для отримання великих головок часнику рекомендуються такі варіанти підживлення:

Сухе внесення добрив: Змішайте по половині столової ложки суперфосфату та хлористого калію, після чого рівномірно розсипте суміш по грядках.

Рідке підживлення: Розчиніть чайну ложку монофосфату калію в 10 літрах води. Обприскуйте часник цим розчином обов'язково ввечері, використовуючи пульверизатор.

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Цибуля потребує аналогічного догляду. В середині місяця її також підживлюють суперфосфатом і хлористим калієм, краще у вигляді водних розчинів.

На початку червня цибулю можна додатково підгодувати азотними добривами — сечовиною або сульфатом амонію з розрахунку столова ложка на відро води.

Деревний попіл — відмінне природне джерело калію. Літрову банку попелу розчиняють у 10 літрах води та поливають отриманим розчином як цибулю, так і часник. Таке підживлення стимулює активний ріст і сприяє формуванню великих головок.

Альтернативою попелу може стати сірчанокислий калій — 25 грамів на 10 літрів води для поливу рослин.

Регулярне та збалансоване підживлення в червні гарантує отримання якісного врожаю цибулі та часнику з великими, добре сформованими головками.

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