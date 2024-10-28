Виділять вас з натовпу: трендові кольори манікюру осені-зими 2024-2025

Осінній сезон 2024 року пропонує широкий спектр кольорів для манікюру, які допоможуть створити стильний та вишуканий образ.

Традиційні глибокі червоні тони, особливо відтінки вишні та бордо, залишаються неперевершеною класикою для вечірніх заходів. Вони надають манікюру елегантності та вишуканості. Про це пише Радіотрек.

Трендови манікюр 2024-2025. Джерело: Instagram Трендови манікюр 2024-2025. Джерело: Instagram

Природні коричневі та карамельні відтінки чудово відображають осінню атмосферу. Від ніжного бежевого до насиченого шоколадного – ці кольори універсальні для будь-якого дизайну нігтів.

Зелена палітра, від оливкового до смарагдового, привносить свіжість у осінній манікюр. Ці відтінки особливо ефектно виглядають у сучасних дизайнах та градієнтах.

Трендови манікюр 2024-2025. Джерело: Instagram Трендови манікюр 2024-2025. Джерело: Instagram

Для ділового стилю актуальним залишається сірий колір з металевими акцентами. Такий манікюр поєднує стриманість і розкіш, що робить його ідеальним вибором для офісу.

Виділять вас з натовпу: трендові кольори манікюру осені-зими 2024-2025 Виділять вас з натовпу: трендові кольори манікюру осені-зими 2024-2025

Глибокі фіолетові тони, від сливового до темно-фіолетового, додають образу креативності та загадковості. А класичний чорний, особливо з різними текстурами – матовою чи глянцевою – не втрачає своєї актуальності та елегантності.

Трендови манікюр 2024-2025. Джерело: Instagram Трендови манікюр 2024-2025. Джерело: Instagram

Нагадаємо, раніше стилісти назвали речі, які обов'язково мають з'явитися у гардеробі кожної модниці цієї осені.

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