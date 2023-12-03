Ви вмиваєтесь неправильно: Дерматолог розповіла як доглядати за шкірою, щоб рано не старіти

Як правильно вмиватися, щоб не шкіра не виглядала старою

Дерматолог, доктор Ліндсі Зубрицький, відома своїми порадами з догляду за шкірою, наголошує, що правильне вмивання обличчя грає важливу роль у запобіганні раннього старіння. За її словами, багато людей починають дбати про свою шкіру занадто пізно.

Ліндсі у своєму відео в TikTok підкреслює, що просто вмити обличчя холодною водою – це не достатньо. Водночас, вона радить утриматися від використання дорогих скрабів та засобів. Неправильне вмивання може призвести до різних проблем, включаючи появу прищів та вугрів.

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Важливо вмиватися після чищення зубів, щоб видалити залишки слини та зубної пасти. Дерматолог також рекомендує робити це масажними рухами, втираючи засіб для вмивання в шкіру протягом 30 секунд. Це підготує шкіру для інших засобів, які використовуються після цього.

Ліндсі наголошує на важливості базового догляду за шкірою, зазначаючи, що очищуючий засіб, сонцезахисний крем, зволожуючий крем і ретинолова сироватка є обов'язковими. Вона застерігає, що багато жінок, починаючи користуватися антивіковими засобами пізно, можуть вже мати пошкоджену шкіру.

Дерматолог підкреслює, що варто наносити зволожуючий крем і гіалуронову кислоту на вологу, а не на суху шкіру, для максимального зволоження та гідратації. Її поради стосуються не лише обличчя, а й інших зон, таких як груди, шия та руки, які також піддаються впливу сонячних променів.

Ліндсі Зубрицький закликає починати догляд за шкірою ще в підлітковому віці, оскільки саме тоді шкіра найбільше піддається впливу сонця, що може завдати шкоди в подальшому.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

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