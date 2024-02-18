'Ви вбиваєте їх добротою': садівники пояснили, чому орхідеї можуть не квітнути

Експерт з садівництва ділиться секретом, як не "вбити орхідеї добротою". Орхідеї - це красиві кімнатні рослини, але за ними може бути складно доглядати.

Еллен Мері, експертка з садівництва, телеведуча, авторка та ведуча подкастів, поділилася своїм секретом, як зберегти орхідеї здоровими та квітучими, пише Express.

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Еллен рекомендує поливати орхідеї не частіше, ніж раз на два-чотири тижні. Замість того, щоб поливати їх зверху, вона рекомендує занурювати орхідеї у ванну з водою на кілька хвилин, а потім давати їм повністю просохнути.

Інші поради експертки:

Не залишайте орхідеї у вологому ґрунті. Це може призвести до загнивання коренів.

Розміщуйте орхідеї за фіранкою, яка пропускає світло. Їм не подобаються прямі сонячні промені.

Підгодовуйте орхідеї спеціальним добривом раз на місяць протягом вегетаційного періоду.

Дотримуючись цих простих порад, ви зможете зберегти свої орхідеї здоровими та квітучими протягом багатьох років.

Нагадаємо, ми вже писали, що заборонено робити при вирощуванні орхідеї.

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