Ви робили це неправильно: правила заварювання найсмачнішого чаю

Чай - це улюблений напій багатьох людей. Його п'ють щодня, вранці, вдень і ввечері. Але як приготувати ідеальний чай?

Дослідження хіміків показало, що для приготування ідеального чаю необхідно додавати в нього сіль. Цей секрет був відомий уже сотні років тому, але тільки зараз він отримав наукове підтвердження. Про це пише Shuba.

Сіль допомагає зменшити гіркоту чаю. Це пов'язано з тим, що іон натрію, який міститься в солі, задіяний в хімічному механізмі, що викликає відчуття гіркого смаку. Достатньо маленької дрібки солі, щоб нейтралізувати в'язкість і гіркоту напою.

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Ось інші секрети приготування ідеального чаю:

Підігрів чашки перед заварюванням. Це допоможе чайним листкам краще розкрити свій смак.

Не використовувати один пакетик двічі. Після першого заварювання чайні листки віддають у воду всі свої смакові якості.

Не ставити чай в мікрохвильову піч. Чай заварюється неправильно, якщо його підігрівати в мікрохвильовій печі.

Якщо ви п'єте чай з молоком, спочатку підігрійте його перед тим, як налити в чашку. Це знизить ризик згортання молока.

Слідуючи цим простим порадам, ви зможете приготувати ідеальний чай, який порадує вас своїм смаком і ароматом.

Нагадаємо, ми вже писали, чому не можна постійно пити чай.

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