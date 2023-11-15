Ви робите це неправильно: Як чистити зуби електричною щіткою

У світі повно девайсів та гаджетів, призначених для полегшення повсякденного життя. Одним з таких корисних винаходів є електрична зубна щітка, яка не лише зручна у використанні, але й може забезпечити краще очищення зубів. Цей гаджет оснащений таймером для контролю чищення різних зон і може допомогти у позбавленні від нальоту.

Проте, щоб ефективно користуватися електричною зубною щіткою, важливо дотримуватися деяких правил. У виданні vikna.tv розкажемо, як правильно чистити зуби цим пристроєм.

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Перш за все, перш ніж почати чистку зубів, перевірте заряд вашої електричної зубної щітки. Спеціальний індикатор повідомить вам, як довго вистачить заряду. Пам'ятайте також перевірити стан насадки. Якщо вона зношена, замініть її – це рекомендується робити кожні два-чотири місяці.

Тепер переходьте до чищення зубів. Злегка змочіть щітку і нанесіть невелику кількість зубної пасти. Виберіть режим чищення; їх може бути кілька залежно від моделі.

Розмістіть насадку під кутом 45° вздовж лінії ясен. Починайте з кутових зубів і переходьте до передніх. Спочатку чистіть внутрішню частину, а потім зовнішню. Слідкуйте за силою натискання, щоб уникнути пошкодження ясен. Увімкніть щітку тільки після її розташування в ротовій порожнині.

Під час чищення спостерігайте за таймером, який вказує, скільки часу варто приділяти чистці кожної зони ротової порожнини. Це допоможе вам розподілити час рівномірно. Пересувайте щітку повільно від одного зуба до іншого, приділяючи кілька секунд кожному.

Після успішного чищення всіх зон прополощіть ротову порожнину та, за необхідності, використовуйте спеціальний ополіскувач. Використовуючи електричну зубну щітку вірно, ви забезпечите своїй усмішці ефективний догляд та збережете здоров'я ясен.

Нагадаємо, сучасна стоматологія може зробити справжню голлівудську посмішку. Ми зібрали для вас корисну інформацію щодо відбілювання зубів, переваги та недоліки цієї процедури.

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