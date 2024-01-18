Ви будете здивовані: Навіщо садити насіння помідорів прямо у сніг
Вирощування міцної та здорової розсади помідорів – це завдання, яке може бути складним для початківців городників. Однак є один простий спосіб, який може допомогти вам досягти успіху.
Секрет полягає в тому, щоб використовувати сніг для стратифікації насіння. Стратифікація – це процес, який імітує вплив природних зимових умов на насіння рослин. Він допомагає насінню прорости швидше і міцніше, пише facedobra.
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Щоб посіяти насіння томатів у сніг, вам знадобляться такі матеріали:
- Насіння помідорів
- Горщик із землею та дренажними отворами
- Розчин солі
- Розчин перекису водню
- Розчин борної кислоти
- Сніг
- Плівка
Ось інструкція, як це зробити:
- Замочите насіння помідорів у розчині солі на 15 хвилин. Насіння, яке плаває на поверхні, відсіяти.
- Потім занурте насіння в розчин перекису водню на 20 хвилин. Ретельно промийте водою.
- Розчиніть щіпку борної кислоти у склянці гарячої води та витримайте насіння у цьому розчині протягом години.
- Посадіть насіння в горщик із землею на відстані 1,5 см один від одного. Посипте зверху тонким шаром землі на 1 см.
- Покрийте посадки шаром снігу та накрийте контейнер плівкою.
- Помістіть контейнер у прохолодне місце, поки сніг не розтане. Це зазвичай займає близько тижня.
- Після того, як сніг розтане, перемістіть контейнер у тепле місце за 25-28 градусів.
Переваги вирощування розсади помідорів за допомогою снігу:
- Насіння проростає швидше і міцніше.
- Розсада стає більш стійкою до хвороб та несприятливих погодних умов.
- Ви отримуєте більше врожаю.
Спробуйте цей простий метод і ви побачите, як він допоможе вам виростити міцну та здорову розсаду помідорів.
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