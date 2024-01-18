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Ви будете здивовані: Навіщо садити насіння помідорів прямо у сніг

Ігор Романько

Як правильно садити помідори в сніг

Вирощування міцної та здорової розсади помідорів – це завдання, яке може бути складним для початківців городників. Однак є один простий спосіб, який може допомогти вам досягти успіху.

Секрет полягає в тому, щоб використовувати сніг для стратифікації насіння. Стратифікація – це процес, який імітує вплив природних зимових умов на насіння рослин. Він допомагає насінню прорости швидше і міцніше, пише facedobra.

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Щоб посіяти насіння томатів у сніг, вам знадобляться такі матеріали:

  • Насіння помідорів
  • Горщик із землею та дренажними отворами
  • Розчин солі
  • Розчин перекису водню
  • Розчин борної кислоти
  • Сніг
  • Плівка

Ось інструкція, як це зробити:

  1. Замочите насіння помідорів у розчині солі на 15 хвилин. Насіння, яке плаває на поверхні, відсіяти.
  2. Потім занурте насіння в розчин перекису водню на 20 хвилин. Ретельно промийте водою.
  3. Розчиніть щіпку борної кислоти у склянці гарячої води та витримайте насіння у цьому розчині протягом години.
  4. Посадіть насіння в горщик із землею на відстані 1,5 см один від одного. Посипте зверху тонким шаром землі на 1 см.
  5. Покрийте посадки шаром снігу та накрийте контейнер плівкою.
  6. Помістіть контейнер у прохолодне місце, поки сніг не розтане. Це зазвичай займає близько тижня.
  7. Після того, як сніг розтане, перемістіть контейнер у тепле місце за 25-28 градусів.

Переваги вирощування розсади помідорів за допомогою снігу:

  • Насіння проростає швидше і міцніше.
  • Розсада стає більш стійкою до хвороб та несприятливих погодних умов.
  • Ви отримуєте більше врожаю.

Спробуйте цей простий метод і ви побачите, як він допоможе вам виростити міцну та здорову розсаду помідорів.

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