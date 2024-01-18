Ви будете здивовані: Навіщо садити насіння помідорів прямо у сніг

Як правильно садити помідори в сніг

Вирощування міцної та здорової розсади помідорів – це завдання, яке може бути складним для початківців городників. Однак є один простий спосіб, який може допомогти вам досягти успіху.

Секрет полягає в тому, щоб використовувати сніг для стратифікації насіння. Стратифікація – це процес, який імітує вплив природних зимових умов на насіння рослин. Він допомагає насінню прорости швидше і міцніше, пише facedobra.

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Щоб посіяти насіння томатів у сніг, вам знадобляться такі матеріали:

Насіння помідорів

Горщик із землею та дренажними отворами

Розчин солі

Розчин перекису водню

Розчин борної кислоти

Сніг

Плівка

Ось інструкція, як це зробити:

Замочите насіння помідорів у розчині солі на 15 хвилин. Насіння, яке плаває на поверхні, відсіяти. Потім занурте насіння в розчин перекису водню на 20 хвилин. Ретельно промийте водою. Розчиніть щіпку борної кислоти у склянці гарячої води та витримайте насіння у цьому розчині протягом години. Посадіть насіння в горщик із землею на відстані 1,5 см один від одного. Посипте зверху тонким шаром землі на 1 см. Покрийте посадки шаром снігу та накрийте контейнер плівкою. Помістіть контейнер у прохолодне місце, поки сніг не розтане. Це зазвичай займає близько тижня. Після того, як сніг розтане, перемістіть контейнер у тепле місце за 25-28 градусів.

Переваги вирощування розсади помідорів за допомогою снігу:

Насіння проростає швидше і міцніше.

Розсада стає більш стійкою до хвороб та несприятливих погодних умов.

Ви отримуєте більше врожаю.

Спробуйте цей простий метод і ви побачите, як він допоможе вам виростити міцну та здорову розсаду помідорів.

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