Всього 5 хвилин і навіть найстрашніші каструлі будуть чистими: лайфхак для лінивих

Якщо ви втомилися від застарілого жиру та нальоту на каструлях, не витрачайте гроші на шкідливі хімічні засоби. Ділимося швидкими та ефективними способами очищення каструль за допомогою простих інгредієнтів, які є на вашій кухні.

Обидва методи безпечні, економні та екологічні. Вам не знадобиться багато часу, аби відмити навіть ті каструлі, які ви хотіли вже викидати через сильне забруднення.

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Метод 1: Лимонна кислота

Влийте в каструлю воду і додайте 50 г лимонної кислоти. Поставте каструлю на плиту і доведіть до кипіння. Зачекайте 5 хвилин, потім дайте каструлі охолонути. Вимийте каструлю звичайним миючим засобом для посуду.

Метод 2: Перекис водню

Додайте 100 мл перекису водню в киплячу воду в каструлі. Доведіть до кипіння протягом 5 хвилин. Після остигання води вимийте каструлю звичайним миючим засобом для посуду.

Метод з перекисом водню може зробити каструлю білою, але лимонна кислота також чудово справляється з жиром та нальотом.

Спробуйте ці хитрощі та насолоджуйтесь чистими каструлями без зусиль.

Раніше ми розповідали про одну просту хитрість, що допоможе прибрати неприємний запах зі сміттєвого відра.

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