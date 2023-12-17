Всього 10 хвилин: Як швидко зварити буряк для салатів та інших страв
Буряк – це корисний і смачний овоч, який часто використовують у приготуванні салатів, супів та інших страв. Однак його традиційний спосіб приготування, тобто варіння в каструлі, може зайняти кілька годин.
Щоб скоротити час приготування буряка, можна скористатися мікрохвильовою піччю. Цей спосіб дозволяє зварити буряк за 15-20 хвилин, при цьому він не втрачає своїх корисних властивостей і смаку, пише Фокус.
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Інгредієнти:
- Буряк – 2-3 шт.
- Рукав для запікання
- Хомут для рукава (за бажанням)
Приготування:
- Ретельно вимийте буряк і обсушіть його.
- Наколіть буряк ножем або виделкою в декількох місцях, щоб він швидше проварився.
- Покладіть буряк у рукав для запікання і зав'яжіть його. Якщо у вас немає хомута, можна просто зав'язати рукав звичайним вузлом.
- Зробіть кілька невеликих отворів в рукаві, щоб він не лопнув під час приготування.
- Покладіть буряк у рукаві на тарілку для мікрохвильової печі.
- Встановіть потужність мікрохвильової печі на 800 Вт і готуйте буряк протягом 2-3 хвилин.
- Зробіть перерву на 1 хвилину, потім знову включіть мікрохвильову піч і готуйте буряк ще 2-3 хвилини.
- Повторюйте цей цикл, поки буряк не буде готовий.
- Щоб визначити готовність буряка, проткніть його ножем або виделкою. Якщо буряк готовий, він легко проткнеться.
- Після того як буряк буде готовий, дайте йому охолонути. Потім обережно розріжте рукав і дістаньте буряк.
Що приготувати з вареного буряка
Варений буряк можна використовувати в самих різних стравах. Цей овоч відмінно підходить для салатів, супів, борщів, рагу та інших страв.
Ось кілька рецептів, які можна приготувати з вареного буряка:
- Салат з вареного буряка – це класичний рецепт, який можна приготувати з додаванням часнику, майонезу, сметани, цибулі або інших інгредієнтів.
- Вінегрет – це ще один популярний салат, який містить варений буряк, картоплю, моркву, огірки, цибулю та квашену капусту.
- "Оселедець під шубою" – це святковий салат, який готується з вареним буряком, оселедцем, картоплею, морквою, яйцями та майонезом.
- "Гранатовий браслет" – це ще один святковий салат, який готується з вареним буряком, морквою, горіхами та гранатовим соком.
- Холодник – це холодний суп, який готується з вареним буряком, огірками, яйцями, сметаною та квасом.
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