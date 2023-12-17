Всього 10 хвилин: Як швидко зварити буряк для салатів та інших страв

Буряк – це корисний і смачний овоч, який часто використовують у приготуванні салатів, супів та інших страв. Однак його традиційний спосіб приготування, тобто варіння в каструлі, може зайняти кілька годин.

Щоб скоротити час приготування буряка, можна скористатися мікрохвильовою піччю. Цей спосіб дозволяє зварити буряк за 15-20 хвилин, при цьому він не втрачає своїх корисних властивостей і смаку, пише Фокус.

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Інгредієнти:

Буряк – 2-3 шт.

Рукав для запікання

Хомут для рукава (за бажанням)

Приготування:

Ретельно вимийте буряк і обсушіть його. Наколіть буряк ножем або виделкою в декількох місцях, щоб він швидше проварився. Покладіть буряк у рукав для запікання і зав'яжіть його. Якщо у вас немає хомута, можна просто зав'язати рукав звичайним вузлом. Зробіть кілька невеликих отворів в рукаві, щоб він не лопнув під час приготування. Покладіть буряк у рукаві на тарілку для мікрохвильової печі. Встановіть потужність мікрохвильової печі на 800 Вт і готуйте буряк протягом 2-3 хвилин. Зробіть перерву на 1 хвилину, потім знову включіть мікрохвильову піч і готуйте буряк ще 2-3 хвилини. Повторюйте цей цикл, поки буряк не буде готовий. Щоб визначити готовність буряка, проткніть його ножем або виделкою. Якщо буряк готовий, він легко проткнеться. Після того як буряк буде готовий, дайте йому охолонути. Потім обережно розріжте рукав і дістаньте буряк.

Що приготувати з вареного буряка

Варений буряк можна використовувати в самих різних стравах. Цей овоч відмінно підходить для салатів, супів, борщів, рагу та інших страв.

Ось кілька рецептів, які можна приготувати з вареного буряка:

Салат з вареного буряка – це класичний рецепт, який можна приготувати з додаванням часнику, майонезу, сметани, цибулі або інших інгредієнтів.

– це класичний рецепт, який можна приготувати з додаванням часнику, майонезу, сметани, цибулі або інших інгредієнтів. Вінегрет – це ще один популярний салат, який містить варений буряк, картоплю, моркву, огірки, цибулю та квашену капусту.

"Оселедець під шубою" – це святковий салат, який готується з вареним буряком, оселедцем, картоплею, морквою, яйцями та майонезом.

– це святковий салат, який готується з вареним буряком, оселедцем, картоплею, морквою, яйцями та майонезом. "Гранатовий браслет" – це ще один святковий салат, який готується з вареним буряком, морквою, горіхами та гранатовим соком.

– це ще один святковий салат, який готується з вареним буряком, морквою, горіхами та гранатовим соком. Холодник – це холодний суп, який готується з вареним буряком, огірками, яйцями, сметаною та квасом.

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