Все женщины хотят сильного мужчины, а что вы сделали, чтобы он стал таким?

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Майже всі жінки говорять про те, що їм потрібен сильний чоловік.

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Століття тому і раніше під цим вираз розуміли фізично сильного чоловіка, який зміг би захистити сім'ю, завоювати землі, відбити своє, вбити мамонта, щоб підгодувати.

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Сейчас же под выражением "сильный мужчина" больше подразумевается не только защитник, но и мужчина способный принимать серьезные решения, нести ответственность, оберегать. Но вот тут то и начинается перекос.

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Женщинам нужен партнёр или "хозяин"?

Ведь с точки зрения психологии, под желанием мужской защиты, кроется потребность в поддержке на самом деле. А поддержку может дать только партнёр, не хозяин. Хозяин авторитарен, категоричен и будет защищать вас от всего и вся, даже от самой себя. А партнёр способен поддерживать вас-это и есть здоровая форма защиты.

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Поскольку передача полной ответственности в семье мужчине – это инфантильно. То есть: ты, как бы, рули. А у меня глазки-я "Рыбка". Это детская позиция.

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Зрелая позиция женщины – это понимать и брать свою ответственность в отношениях, в семье и разделять где мужская, чтобы мужчина чувствовал себя мужчиной рядом с вами.

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Когда мне женщины говорят, что мой мужчина слабак, не способен принимать решения, все на мне, я устала, хочу сильного мужчину. У меня возникает встречный вопрос: что вы сделали для того, чтобы он таким стал?

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