Лікар розповів, чому не можна чистити вуха ватними паличками

Відомий отоларинголог Волинської обласної клінічної лікарні, доктор Олександр Щурук висловив серйозні застереження щодо використання ватних паличок для чищення вух. За його словами, така практика може призвести до серйозних травм слухових ходів та навіть барабанної перетинки.

У програмі "Телемедицина" на 12 каналі фахівець пояснив: "Шкіра слухового ходу, особливо у кістковому відділі, досить тонка і легко ранима. Навіть дотик до неї може викликати травму".

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"А слуховий хід – це таке середовище, де температура наближається до 37 градусів. Там може бути волого, там може бути епідерміс, там може бути сірка. Тобто це сприятливе середовище для росту мікробів. Тому ми не рекомендуємо користуватися вушними паличками", – підкреслив лікар.

Доктор Щурук попередив, що навіть найменше пошкодження слухового ходу може призвести до серйозних проблем.

"Буває, що пацієнти випадково вушними паличками травмують навіть барабанну перетинку. Це вже перфорація. Якщо вона не затягується і приєднується якесь запалення, тоді вже доводиться робити операцію на барабанній перетинці", – застеріг лікар.

Замість цього, він радить щодня під час вмивання просто вимити вуха пальцем за допомогою мила. Такий простий захід може уникнути серйозних проблем і зберегти ваш слуховий апарат на довгі роки.

Нагадаємо, павук оселився у вусі жінки та використовував її барабану перетинку як батут для стрибків.

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