Лікар розповів про найбезпечніший спосіб дістати кліща

Як правильно та безпечно дістати кліща

З настанням теплої пори року активізуються різні комахи, у тому числі й кліщі. Важливо знати, як правильно видалити кліща зі шкіри, щоб не залишити його частинки в рані та не заразитися інфекцією.

Не намагайтеся видалити кліща самостійно, якщо не впевнені у своїх силах. Зверніться до лікаря, якщо у вас виникли труднощі з видаленням кліща або якщо після укусу з'явилися почервоніння, свербіж, лихоманка або інші симптоми, пише storinka.com.

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Чому не можна висмикувати кліща зі шкіри?

Коли кліщ впивається в шкіру, він глибоко занурює в неї свій хоботок, щоб дістатися до крові.

Якщо просто витягнути кліща за тіло, його хоботок може залишитися в шкірі.

Це може призвести до:

Зараження інфекціями, які переносить кліщ.

Утворення запалення та нагноєння рани.

Необхідності хірургічного втручання.

Чому не можна використовувати олію?

Поширеною, але неефективною є порада змастити кліща олією, щоб він сам відпав.

Це небезпечно, адже:

Кліщ дихає задньою частиною тіла.

Олія може закупорити його дихальні шляхи і призвести до загибелі кліща.

Перед смертю кліщ може випустити в рану збудників інфекційних захворювань.

Як правильно видалити кліща?

1. Візьміть пінцет або спеціальний пристрій для видалення кліщів.

2. Акуратно захопіть кліща якомога ближче до його хоботка.

3. Сильним, але плавним рухом витягніть кліща зі шкіри перпендикулярно до її поверхні.

4. Не крутіть кліща і не тисніть на нього.

5. Після видалення обробіть місце укусу антисептиком.

Що робити з кліщем після видалення?

По можливості, помістіть живого кліща в баночку з ватою або тканиною, змоченою водою, і доставте його до лабораторії для дослідження на наявність інфекцій.

Це допоможе вам вчасно розпочати лікування, якщо кліщ виявиться зараженим.

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