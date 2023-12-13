Вперше у світі зафіксовано випадок розриву трахеї через 'тихе чхання' (фото)

Уперше у світі зафіксовано випадок травмування трахеї через "тихе чхання". Чоловік розірвав невеликий отвір у своїй трахеї після спроби стримати чхання.

Дивна подія сталася, коли чоловік був за кермом свого автомобіля та пережив напад сінної лихоманки. Він раптом відчув непереборне бажання чхнути, але замість того, щоб дати чханню звільнитися, він придушив його, затиснувши ніс і закривши рота, пише Інформаційний бюлетень Live Science.

Якщо під час чхання і рот, і ніс закриті, тиск, що створюється у верхніх дихальних шляхах, може більш ніж у 20 разів перевищувати тиск, який зазвичай створюється під час чхання. У випадку чоловіка тиск був настільки сильним, що він прорвав отвір розміром 2 на 2 міліметри у своїй трахеї.

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Коли чоловік прибув до відділення невідкладної допомоги, він відчував сильний біль, його шия опухла з обох боків, і він намагався нею рухати. Під час огляду лікарі також почули слабке потріскування. Однак у чоловіка не було проблем з диханням, ковтанням і розмовою.

Лікарі прийшли до висновку, що розрив був викликаний "швидким підвищенням тиску в трахеї під час чхання із затиснутим носом і закритим ротом".

Лікарі визнали, що чоловік не потребує операції. Проте протягом двох днів за ним спостерігали в лікарні, щоб переконатися, що рівень кисню та інші життєво важливі показники залишаються стабільними. Потім його виписали та прописали знеболювальне й ліки проти сінної лихоманки. Лікарі також сказали йому не займатися будь-якими важкими фізичними навантаженнями протягом двох тижнів.

Через п’ять тижнів комп’ютерна томографія показала, що розрив повністю зажив. Зрештою, чоловік отримав незначні травми. Але лікарі сказали, що це має бути попередженням для інших.

"Кожному слід порадити не придушувати чхання, затискаючи ніс, тримаючи рот закритим, оскільки це може призвести до перфорації трахеї", — пишуть автори звіту про випадок.

Спонтанний розрив трахеї трапляється рідко, але потенційно смертельно небезпечний. Було зареєстровано лише кілька випадків, і вони зазвичай спричинені фізичною травмою або травмами після медичної процедури, наприклад хірургічного видалення щитовидної залози або введення трубки в трахею.

Автори звіту пишуть, що залежно від місця розриву та стабільності життєво важливих показників пацієнта зазвичай потрібна операція, щоб усунути пошкодження. Отримати такі травми від утримування чхання, звичайно, дуже складно, але, очевидно, що це не неможливо.

Лікарі радять: якщо ви відчуваєте бажання чхнути, просто "дайте йому вільно вийти". Якщо це неможливо, наприклад, якщо ви перебуваєте за кермом автомобіля або в громадському місці, спробуйте повернути голову в сторону і прикрити один ніздрю. Це допоможе зменшити тиск у трахеї.

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