Вперше у світі: генетично модифіковану нирку свині пересадили людині

Команда фахівців із Массачусетської лікарні загального профілю здійснила історичний крок у сфері медицини, провівши першу успішну операцію з пересадки генетично модифікованої нирки свині людині.

Про це повідомляється на сайті медичного закладу. Операція тривала чотири години і завершилася успішною. Пацієнт Річард Слеймен, 62-річний чоловік, який страждав від цукрового діабету другого типу та гіпертензії, почувається добре. Його планується випустити з лікарні незабаром.

Слеймен був на діалізі протягом періоду з 2011 по 2018 рік через ускладнення, спричинені його захворюваннями. У 2018 році йому була проведена операція з пересадки донорської нирки, проте через п'ять років цей орган відмовив. У 2023 році він повернувся до процедури діалізу та регулярних госпіталізацій. Згідно з лікарем-нефрологом Массачусетської лікарні, ймовірно, Слеймен не дожив би до моменту отримання нової нирки від донора.

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Донорські органи були надані біотехнологічною компанією eGenesis, яка використовує технологію CRISPR для модифікації геному. З метою забезпечення сумісності з людським організмом вчені видалили певні гени свині, що можуть призвести до відторгнення, та додали людські гени, які сприяють успішнішій адаптації. Процедура трансплантації передбачала попереднє лікування антитілами та прийом препаратів для пригнічення імунної реакції.

Лікарі Массачусетської лікарні надіються, що операції з пересадки генетично модифікованих органів стануть більш поширеними, що дозволить багатьом пацієнтам уникнути складних терапій та довгих черг на трансплантацію. Вони підкреслюють, що нестача донорських органів є серйозною проблемою, і надія висловлюється на те, що за допомогою біотехнологій ця проблема буде вирішена в найближчому майбутньому.

Зазначимо, що у січні 2022 року американські дослідники провели операцію з трансплантації генетично модифікованого серця свині 57-річному чоловікові, який страждав від серцевої недостатності. Однак, через декілька місяців після операції він помер від серцевої недостатності, інцидент був предметом ретельного аналізу для визначення причин його виникнення.

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