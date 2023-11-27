Вперше на камеру потрапив рідкісний гігантський щур, який мешкає на деревах (фото)

Команда австралійських зоологів з Мельбурнського університету вперше в історії сфотографувала рідкісного щура. Гігантська тварина, що живе у джунглях Соломонових островах, потрапила у фотопастку.

На сайті Мельбурнського університету повідомили, що щурі Вангуну тривалий час залишалися невивченими. Про них науковці дізнавалися лише з історій місцевих жителів.

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Жителі Соломонових островів розповідали, що величезні щури лазять по деревах та розколюють зубами кокоси.

Зокрема, 2017 року групі американських учених вдалося зібрати зразки шкіри Вангуну та провести аналіз ДНК, який показав, що їхній власник належить до раніше невідомого виду щурів Uromys vika.

Зоологи припустили, що щури важать у середньому кілограм і досягають у довжину 45 сантиметрів (втричі більші за звичайних щурів). Їхній вид назвали на честь однойменного острова Вангуну, який входить до архіпелагу Соломонових островів.

У джунглях науковці розставили фотопастки та тривалий час чекали, аби щурі потрапили в об'єктив. У такий спосіб вони змогли зафіксувати до сотні зображень Вангуну. На камери потрапили чотири особини.

Нагадаємо, у звичайно рибальському містечку Карумба, розташованому на крайньому півночі Квінсленда в Австралії, спалахнула епідемія щурів.

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