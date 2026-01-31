Вражають довголіттям: які породи собак довго живуть 

Якщо ви мрієте про собаку, яка стане вашим вірним другом на довгі роки, варто звернути увагу на породи, відомі своєю міцним здоров’ям і високою тривалістю життя. Ветеринари та експерти World Animal Foundation склали список собак, які зазвичай живуть довше за середній показник і при правильному догляді радують власників активністю та відданістю навіть у поважному віці.

Ось 7 порід, які найчастіше потрапляють до списків довгожителів. Про це пише World Animal Foundation.

Австралійський скотар (хілер)

Порода, яка поєднує гострий розум, неймовірну витривалість і абсолютну відданість. Середня тривалість життя — 12–16 років, а окремі особини доживають до 18+. З віком можливі проблеми з суглобами та зором, але регулярні ветеринарні перевірки, помірні навантаження та збалансоване харчування дозволяють їм залишатися активними до глибокої старості. Коли хілер зайнятий роботою — він буквально "світиться" від щастя.

Ши-тцу

Ніжні, ласкаві компаньйони, які обожнюють увагу та комфорт. Часто називають їх справжніми довгожителями — середня тривалість життя становить 12–16 років, а багато хто доживає до 18+. Через плескату мордочку ши-тцу схильні до проблем з диханням і перегріву, а також до очних хвороб. Тому їм потрібні прохолодні приміщення, спокійні прогулянки та ретельний догляд за шерстю. При правильному утриманні вони залишаються грайливими й веселими до останніх днів.

Папійон

Мініатюрні інтелектуали з розкішними вухами-"метеликами". Середня тривалість життя — 14–16 років. Папійони мають міцне здоров’я, гострий розум і здатність залишатися активними навіть у старості. Вони легко адаптуються до ритму господаря, чудово "читають" настрій людини та швидко вчаться. Головне — забезпечити розумові навантаження та ігри, щоб собака не нудьгувала.

Рет-тер’єр

Компактні, грайливі авантюристи з великим серцем. Живуть у середньому 12–18 років. Найпоширеніша проблема — вивих надколінка, через який собака може рухатися "кролячими стрибками". Ветеринари радять контролювати вагу, уникати надмірних стрибків і трюків, щоб зберегти здоров’я суглобів. При правильному догляді рети залишаються енергійними й веселими до глибокої старості.

Чихуахуа

Маленькі, але харизматичні довгожителі. Багато хто доживає до 14–16 років, а рекордсмени — і до 18–20 років. Невелика вага зменшує навантаження на кістки та суглоби, тому артрози та проблеми зі спиною трапляються рідше, ніж у великих порід. Головне слабке місце — зуби (потрібен ретельний догляд) та схильність до ожиріння, тому важливо стежити за харчуванням.

Австралійська вівчарка

Енергійні, розумні пастухи з середньою тривалістю життя 12–15 років. Генетично схильні до проблем із суглобами та зором, але за умови достатньої фізичної та розумової активності австралійські вівчарки зберігають грайливість і ласкавість багато років. Це порода для активних господарів, які готові приділяти час прогулянкам і заняттям.

Такса

Голосисті улюбленці з тривалістю життя 12–16 років. Через довгий хребет вони схильні до проблем зі спиною (дископатії). Експерти радять уникати стрибків (використовувати пандуси), підтримувати нормальну вагу та забезпечувати помірні навантаження. При правильному догляді такси залишаються активними й веселими до глибокої старості.

Ветеринари наголошують: навіть найвитриваліша порода не застрахована від хвороб, якщо ігнорувати базовий догляд. Регулярні щеплення, обробка від паразитів, збалансоване харчування, достатня активність і щорічні профілактичні огляди — це обов’язкові умови для будь-якого собаки. Але саме ці породи дають найбільше шансів на здорове, довге та щасливе життя поруч із вами. Якщо шукаєте друга на 15+ років — почніть саме з них.

