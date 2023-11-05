Вражаюче червоно-рожеве небо: у мережі показали північне сяйво над Україною (фото)

В Україні у неділю, 5 листопада, у небі можна було спостерігати червоно-рожеве північне сяйво "Аврора". Ймовірною причиною виникнення аврори може бути дуже сильний геомагнітний шторм.

На яскравих фото можна спостерігати, як у небі "розквітають" своєрідні північні сяйва на Київщині, Одещині, Донеччині, Херсонщині, Запорізькій області і в деяких містах України. UAportal зібрав добірку світлин, якими українці поділилися у мережі.

Нагадаємо, коли відбувають сезонні міграції птахів та інших тварин, вони орієнтуються за допомогою геомагнітного поля. Проте корональні викиди маси на Сонці регулярно провокують магнітні бурі Землі, що може тимчасово порушувати процес навігації птахів у далеких перельотах.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!