Чи можливо зберегти сім'ю, яка розпалася через зраду

Двері зачинилися, шафа спорожніла, подана заява на розлучення… А чи справді це кінець? Якщо відповідь ствердна, вас ніщо не тягне назад і всі сумніви в минулому чудово. Попереду нове життя, і ви до нього повністю готові.

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Но бывают случаи, когда даже разъезд и официальное расторжение брака не означают завершения отношений. Тогда, когда кто-то один или сразу оба партнера в глубине души не хотят потерять друг друга. В таких ситуациях стоит попытаться сохранить семью, оставив в прошлом боль предательства.

Измена — причина или следствие краха отношений?

Распространенная теория о том, что измена — это закономерный итог длительных проблем в отношениях пары, не находит подтверждения у экспертов в сфере семейной психологии. Мы привыкли думать, что человек изменяет не просто так, а в силу разных причин — редкий секс, нет огонька в отношениях и т. д.

Но исследования показывают, что проблемы в отношениях начинаются как раз с момента вскрытия факта измены. В подавляющем большинстве случаев у пары всё или почти всё нормально. Они живут мирно, ссорятся редко, в целом довольны друг другом, И тут как гром среди ясного неба — измена. Почему? Откуда? За что?

Главной причиной адюльтера психологи считают доступность секса на стороне и наличие возможности изменить. Например, во время командировки, корпоратива или просто на работе. Изменяют люди из разных социальных слоев, однако возможностей больше у хорошо обеспеченных, образованных и успешных.

Есть и другие факторы, способствующие измене: несоответствие либидо, неуверенность в партнере, генетическая предрасположенность, возраст и даже разница в доходах супругов. Но все они редко становятся причиной серьезных, затяжных конфликтов. Здесь работает эффект накопления (как снежный ком). И только после измены и последующего обсуждения ее причин вскрывается, что один из супругов не удовлетворен отношениями.

В итоге крах семьи наступает примерно так:

Провоцирующий фактор → Измена →

Проблемы в отношениях → Расставание

Возвращение мужа: с чего начать?

Восстановить отношения с супругом — нелегкий и небыстрый путь, к которому нужно подойти с арсеналом чекиста, по мнению Ф. Дзержинского: холодная голова, горячее сердце и чистые руки. Ваши действия должны быть обдуманными, мотивы — убедительными, а методы — адекватными.

Никаких грязных приемов вроде проредить волосы сопернице или разместить ее номер под объявлением о секс-услугах мы рекомендовать не будем. Также не будем советовать нести свои деньги всякого рода шарлатанам — гадалкам, бабкам, астрологам, которые расскажут вам ровно то, что вы хотите услышать, но дельной рекомендации дать, конечно же, не смогут.

Мы не советуем манипулировать детьми, совместным имуществом, бизнесом. Вы в любом случае должны будете определиться с их дальнейшей судьбой либо добровольно, либо через суд. И ваш муж это прекрасно понимает.

Прежде чем разрабатывать тактику поведения, отведите время на то, чтобы окончательно прийти в себя. Пока раны от предательства и ухода мужа еще кровоточат, вы неспособны на адекватное поведение и взвешенные решения. Но и не затягивайте слишком долго — возвращать любимого нужно "по горячим следам".

Как вам себя вести:

✓ По отношению к мужу. Максимальная дистанция — никаких переписок, ночных звонков или визитов до момента, пока не приведете мысли в порядок и не решите, как действовать.

✓ По отношению к окружающим. Заручитесь их поддержкой, не стесняйтесь говорить о своих семейных проблемах самым близким, но не надоедайте им. Часто окружение играет весомую роль в воссоединении супругов, поэтому родные и друзья должны быть на вашей стороне.

✓ По отношению к себе. И. Пантелеев писал: "Измена — плеть, которой вас ударяют только однажды — в тот момент, когда вы обо всём узнали. Всё последующее время вы сечёте себя ею сами". Самобичевание — естественная реакция человека, который теряет семью. Но не пытайтесь взвалить всю ответственность на себя, все-таки активные действия совершали не вы: именно муж пошел налево, именно он сделал первый шаг в сторону развода.

7 способов, как сохранить семью

Эти универсальные советы помогут вам правильно вести себя после расставания и повысят шансы на воссоединение с супругом.

1. Полюбите себя

Оскар Уайльд говорил: "Любовь к себе — это роман на всю жизнь". И если муж от вас может уйти, то от себя вы никуда не убежите. Станьте для себя самым верным и добрым другом. Восхищайтесь собой, заботьтесь. Цените себя так высоко, насколько можете. И вскоре вы заметите, что ваша реальность меняется — окружающие станут более внимательно и бережно относиться к вам, вы наконец получите то отношение, которого достойны. Мужчины, несмотря на свою природную толстокожесть, безошибочно определяют женщин, которые любят и ценят себя. Для них такие женщины — предмет восхищения и вожделения.

2. Проведите несколько доверительных бесед с мужем

В спокойной обстановке, когда страсти утихнут, поговорите с мужем. Несмотря на те неприятные эмоции, которые бушуют у вас в душе, постарайтесь не терять самообладания, не скатываться в истерику и обвинения. Покажите свою заинтересованность в том, чтобы выяснить мотивы и причины ухода мужа. Дайте ему возможность все объяснить. Вы можете принимать или не принимать эти объяснения, но четко озвученная позиция даст вам возможность выстраивать дальнейший план действий. Поэтому такой разговор должен состояться в любом случае.

3. Проанализируйте ваши отношения

Вместо рефлексии, лучше потратьте время и силы на анализ прошлого. Вспомните, какими были ваши отношения с самого начала, еще до брака. Потом — спустя несколько лет. И в завершение — перед разрывом. Как они трансформировались? Как менялись вы и ваш муж? Какие факторы на вас повлияли больше всего? Дайте честные ответы на эти вопросы и сделайте выводы, могли ли вы избежать того, что произошло.

4. Перестаньте страдать

Сделайте над собой усилие и сбросьте маску страдалицы. Прекратите жаловаться окружающим, смотреть грустные фильмы и вести жизнь отшельницы. Если у вас есть цель сохранить семью, удивите своего мужа. Самое меньшее, чего он ожидает, — увидеть вас красивой, бодрой и веселой. Понять, что с его уходом ваш мир не рухнул. Наоборот, вы стали более свободны, активно проводите время, общаетесь с друзьями и, возможно, с противоположным полом. Такой "подставы" он от вас точно не ожидает, поэтому при встрече его наверняка заденет ваш цветущий вид.

5. Пересмотрите подходы к критике мужа

Критиканство убивает отношения. Ворчание, постоянные претензии, тотальный контроль и придирки по любому поводу — то, от чего бегут без оглядки не только мужчины, но и окружающие вас люди (дети, друзья, родственники). Если вы заметили за собой склонность к подобному поведению, срочно меняйтесь. И не для того, чтобы вернуть мужа в семью. А прежде всего для себя самой, чтобы из ворчливой брюзги вновь стать позитивной и милой женщиной, которой вы наверняка были раньше.

6. Постарайтесь вернуть искру

Это самый сложный совет, потому что усилий одного партнера недостаточно. Реализовать его нужно тогда, когда муж уже вернулся к вам. Способов много — от разнообразия в сексе до романтического путешествия. Хорошо работают ритуалы, которые помогут восстановить былую близость и новизну отношений: говорить друг другу комплименты, поддерживать телесный контакт в течение дня (обниматься, целоваться), ложиться спать голышом, делиться своими мечтами и фантазиями, сделать какой-то сумасшедший поступок, больше смеяться, находить время, чтобы просто побыть вместе.

7. Работайте над отношениями и после воссоединения

Возврат мужа не означает, что теперь ваша семейная жизнь будет счастливой и безоблачной. Даже если вы оба, пройдя непростой период испытаний, изменились и многое осознали, нет гарантии, что эти трансформации останутся с вами надолго. Если расслабиться и перестать работать над отношениями, старые и/или новые проблемы могут опять привести вашу семью к кризису.

Почаще вспоминайте, почему и зачем вы вместе. Если замечаете, что прежние ошибки повторяются, акцентируйте на этом внимание. Не молчите, не скрывайте своего внутреннего напряжения. Лучше все высказать и дать возможность супругу успокоить вас, чем копить негатив, который обязательно выльется во что-то плохое.

Сохранение семьи, которая распалась из-за измены, — непростой путь, по которому должны пройти оба, навстречу друг другу. Это повод полностью перестроить отношения, измениться внутренне и изменить свое отношение к партнеру. Желаем вам сил и мудрости!