Можливо саме ваша – чистокровна: Як визначити породу кішки

Багато власників домашніх тварин задаються питанням, чи є в їхнього вихованця породні ознаки. Це особливо актуально для тих, хто придбав кошеня без документів.

Однак визначити породу кота за зовнішніми ознаками може бути непросто навіть для досвідченого фахівця, оскільки тварина може бути метисом або результатом генетичної мутації, пише ТСН.

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Однією з найпоширеніших ознак породи є форма вух. Так, загнуті вперед і опущені вуха є характерною ознакою шотландської висловухої та українського левка, а загнуті назад – американського керла. У вухах ельфів і двельфів є заглиблення, що нагадує півмісяць. Великі, клиноподібні вуха характерні для орієнталів та сіамських кішок. Пензлики на кінчиках вух зустрічаються у мейн-куна, норвезької лісової та чаузі.

Крім довжини, шерсть кішок може відрізнятися за структурою. Так, плюшева шерсть, яка складається з остьового волосся і добре розвиненого підшерстка, характерна для британської короткошерстої, шотландської висловухої, екзота та інших порід. Товста, пружна і колюча шерсть зустрічається вкрай рідко і є ознакою американської жорсткошерстої породи. Кучерява або хвиляста шерсть зустрічається у корніш-рекса, девон-рекса, селкірк-рекса та інших порід. Безшерсті кішки, такі як канадський та донський сфінкси, пітерболд, бамбіно, двельф, мають довжину шерсті до 1 см.

Багато популярних забарвлень кішок не є характерними для жодної конкретної породи. Однак є й такі, що зустрічаються лише в окремих випадках. Так, блакитним забарвленням можуть похвалитися лише британська короткошерста, шотландська висловуха, блакитна, шартрез та нібелунг. Шоколадний колір шерсті характерний для гавані та бурми. Колорпойнт, який є класичним "сіамським" забарвленням, зустрічається у сіамської, тайської, бірманської, гімалайської, балінезійської, тонкінської, невської маскарадної та інших порід. Рідкісний пісочний колір шерсті властивий абісинським та кішкам сомалі. Забарвлення у вигляді плям і смужок зустрічається у єгипетської мау, бенгальської, сибірської, тойгера та інших порід. Шиншилове забарвлення, яке поєднує в собі білий колір зі сріблястим або золотистим вкрапленням, зустрічається у британської короткошерстої, шотландської висловухої та сибірської порід.

Блакитний колір очей у різних відтінках характерний для більшості азійських порід. Зелений колір очей зустрічається у більшості безпородних котів, але також є ознакою деяких порід, таких як російська блакитна та нібелунг. Жовтий або бурштиновий колір очей характерний для бомбейських кішок. Гетерохромія, тобто наявність очей різного кольору, зустрічається серед ангор, турецьких ванів, екзотів та персів.

Характер кота також може бути ознакою породи. Так, канадський сфінкс, німецький рекс, сіамська та орієнтальна кішки вважаються ласкавими, товариськими та "балакучими". Шартрез, американський керл та норвезька лісова – флегматичні та спокійні породи. Британська короткошерста, мейн-кун, перська кішка та курильський бобтейл – доброзичливі, але незалежні. Веселими та активними є такі породи, як бамбіно, екзот та регдол.

Нагадаємо, що перегляд відео про котів в Інтернеті може підвищити енергійність людини та створити позитивні емоції. Фактичне ж володіння цією твариною має низку переваг.

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