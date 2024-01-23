Відтворено обличчя раба, якого жорстоко вбили в римській Британії 1700 років тому (фото)

Науковці вперше реконструювали обличчя жертви римського розп'яття, знайденої в Англії. Скелет чоловіка з цвяхом у п’яті був виявлений у 2017 році в Фенстантоні, графство Кембриджшир.

Спеціаліст з кісток Кембриджського університету Корін Дагіг сказала у коментарі BBC, що це "майже унікальна" знахідка в раніше невідомому римському поселенні.

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Реконструкція обличчя показує, що чоловік загинув у віці від 25 до 35 років, він мав каштанове волосся та очі. Він був фізично сильним і, ймовірно, працював фізичним працівником.

Аналіз останків показав, що чоловік постраждав від інших травм перед смертю, у тому числі від інфекції або запалення ніг.

"Ця людина мала такий жахливий кінець, що здається, що, побачивши його обличчя, ви можете висловити йому більше поваги", — сказала Дагіг.

Науковиця зауважила, що розп'яття було особливо жорстокою смертю, яка часто застосовувалася для зрадників і рабів.

У випадку з чоловіком з Фенстантоні, пані Дагіг сказала, що він був похований із належною повагою, що свідчить про те, що його смерть не була пов’язана з політичними мотивами.

"Його катували, але передали його населенню для абсолютно нормального поховання", — сказала вона.

Раніше археологи знайшли в Оклахомі скам‘янілий фрагмент шкіри ящірки віком 300 мільйонів років. Істота жила за 45 мільйонів років до перших динозаврів.

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