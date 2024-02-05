Чарівний напій для детоксу, з якого потрібно починати свій день

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Ви знаєте, якою є одна з найпопулярніших тем у постах блогерів, нутриціологів та дієтологів після новорічних свят?

Це тема "детоксу".

У "детокс" люди вірять, на нього надіються і люблять і наділяють його майже магічними властивостями.

Детокс у масовій свідомості -- синонім схуднення, омолодження і відновлення ("сяюча" шкіра і тп).

Обіцянки "очистити від шлаків" широко використовується в рекламі різних товарів і є некоректними і ненауковими.

ЩО ТАКЕ ДЕТОКСИКАЦІЯ?

Це процес очищення організму від токсинів шляхом їх знешкодження і подальшого виведення.

Детоксикація можна проводити за допомогою різних методів, які, переважно, використовують у відділеннях інтенсивної терапії (екстренна детоксикація), а також хімічними та фізичними методами.

А може бути природньою.

Природня детоксикація відбувається через:

легені (вуглекислий газ), шкіру (молочну кислоту та токсичні речовини з потом), печінку (виробляє ферменти детоксикіції, які зв'язують токсини і перетворюють їх у нетоксичні форми), нирки (виводять продукти обміну речовин і токсини з крові і виводять їх із сечею), кишечник, імунну систему (поглинання токсинів за допомогою фагоцитозу та зв'язування з білками крові).

А знаєте, що найбільше впливає на процес природньої детоксикації?

Особливо зараз, взимку?

Не повірите.

ВОДА

Саме взимку найлегше довести себе до дефіциту води, бо пити в холодну пору року хочеться менше.

В журналі The Lancet було опубліковано дослідження, наскільки важливо пити воду і уникати зневодження.

Не лише тому, що вода -- ідеальний розчинник і в ній відбуваються всі біохімічні реакції і легше виводяться шкідливі речовини, а ще і тому, що хронічне зневодження веде до розвитку багатьох хронічних захворювань.

За основу наукової роботи був взятий натрій.

Його концентрація в організмі залежить від об'єму води, яку ми випиваємо.

Чим більше рідини, тим більш розведеними будуть електроліти, включаючи натрій. Це подібне до того, як залити воду у пересолений суп.

Чим більша концентрація певних речовин в крові та сечі, тим важче працювати серцю, ниркам, печінці та мозку.

Це може привести до інсульту, серцевої недостатності.

До того ж, згідно цього дослідження, люди з високим рівнем натрію частіше помирали у молодому віці.

СКІЛЬКИ ВОДИ ПОТРІБНО ПИТИ ЩОДНЯ?

Є спеціальна формула: 35-40 мл на кг маси тіла. Ідеальної маси тіла. Тому людям із надмірною вагою та ожирінням потрібно із цієї формули вирахувати кілограми жиру та рідини.

Загалом, для людини, яка має нормальну масу тіла, це приблизно 3 літри на добу.

З цих 3-х літрів частина води міститься у овочах, фруктах, ягодах, готових стравах, та напоях.

Починайте день зі склянки простої теплої води.

Якщо Вам зовсім "не смачно", додайте трохи лимона.

Але я б рекомендувала спробувати чисту воду.

P.S. Про інші, не шарлатанські методи посилення природніх детоксикаційних можливостей організму, такі, як сауна, очищення повітря за допомогою очисних фільтрів, ростках броколі, які підсилюють вироблення ферментів детоксикації, вживання продуктів із високим вмістом клітковини я не раз говорила в своїх ефірах.