Війна в Афганістані: чого це коштувало для СРСР

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Декілька років тому я повернувся з Афганістану, привіз звідти більше тисячі фотографій і приготував великий цикл постів про Афган. Я розповім вам про афганську столицю — місто Кабул, про життя в афганській провінції, про те, як живеться в сучасному Афганістані жінкам, а кілька великих лонгрідів будуть присвячені такій темі, як афганська війна 1979-89 років — яка торкнулася своєї чорної тіні багатьох сімей колишньому СРСР.

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Поездив по Панджшеру и Салангу, пообщавшись с афганцами и изучив остатки разбитой военной техники у обочин пыльных горных дорог, я понял, что СССР не слишком-то представлял, во что он ввязывается зимой 1979 года — веками Афганистан был обособленной горной страной, живущей по своим обычаям, и покорить его силой не удавалось никому за все прошедшие века — эти горы проглатывали любое количество людей и техники, что посылали сюда иностранные государства, а появляющиеся и исчезающие, словно призраки, отряды партизан нарушали всё снабжение блокпостов и крепостей — что делало присутствие здесь чужой армии дорогостоящим и бессмысленным.

Итак, в сегодняшнем посте мы посмотрим, как начиналась война в Афганистане, увидим чего это стоило для СССР, а также узнаем главный секрет мира на земле Афганистана.

Для начала немного истории. СССР издавна посматривал на афганские земли как на весьма перспективные в плане "присоединения" — в начале XX века Афганистан был бедной аграрной страной с отсутствием промышленности, большая часть населения была бедной и безграмотной, и согласно марксисткой теории, в Афганистане вот-вот должна была вспыхнуть революция, по результатам которой Афганистан явно должен был стать ещё одной советской республикой и "влиться в семью братских народов".

Сейчас про это мало кто знает, но свою первую Афганскую войну СССР начал вовсе не в 1979, а ровно на полвека раньше — в 1929 году, когда ввёл туда войска, чтобы поддержать свергнутого короля Амануллу-хана. Отряд из советских 2000 солдат был переодет в афганскую форму, а солдаты называли друг друга восточными именами. В документах воинских частей эта операция значилась как "Ликвидация бандитизма в Южном Туркестане", а её упоминание в исторических документах было запрещено.

В 1978 году в Афганистане произошел коммунистический переворот (по некоторым источникам — организованный и поддержанный СССР), в результате чего к власти в Афганистане пришла Народно-демократическая партия Афганистана. Тут же СССР начал посылать в Афганистан своих военных специалистов и сотрудников КГБ для "организации работы на местах" — читай, подготовке Афганистана к превращению в советскую республику наподобие СССР.

Это тут же вызвало сопротивление огромной части населения Афганистана — люди знали, что с полным установлением советской власти их традициям и обычаям придет конец, а всех неугодных начнут вывозить в лагеря на Колыму и в Мордовию — как это уже было с населением "присоединенных" прибалтийских республик. То тут, то там вспыхивали антикоммунистические восстания — одним из самых известных стал мартовский мятеж в городе Герат, и "по просьбе афганских товарищей" СССР принял решение ввести войска в Афганистан.

02. А мы тем временем едем по пыльным улочкам Кабула. Ровная дорога с зеленой разделительной полосой ведет к предгорью, на котором располагаются руинцы дворцов Дарул Аман и Тадж Бек — последний ещё известен под именем "дворец Амина", и именно с его штурма 27 декабря 1979 года началась советско-афганская война, продлившаяся почти 10 лет.

03. Операция по штурму дворца Амина носила кодовое название "Шторм-333" — в ходе неё СССР планировал взять штурмом два дворца и, фактически, убить главу государства Афганистан — несмотря на то, что Амин был просоветским правителем. В СССР считали, что Амин "слишком непокорный" и "может завести Афганистан непонятно куда".

04. Этот замысел может рассказать многое о дальнейших планах СССР на Афганистан — во главе страны должен был встать целиком "лояльный" правитель (возможно даже, присланный из СССР либо окончивший какой-либо советский "дипломатический" ВУЗ), после чего тихой сапой, в течение нескольких лет Афганистан должен был стать шестнадцатой советской республикой.

05. Хафизулла Амин, руководитель Афганистана, был отравлен незадолго до штурма дворца — его ближайшее окружение наводняла советская агентура, которая и произвела отравление. Ничего не подозревающие врачи (тоже советские, которых не посвятили в детали операции) успели даже откачать Амина, но его убили ворвавшиеся во дворец советские спецназовцы — бросив сперва в комнату с Амином и его окружением несколько гранат.

06. Сама операция по штурму дворцов разворачивалась вот на этом поле — в левой части снимка вы можете увидеть дворец Дарул Аман, а в правой — дворец Тадж Бек (дворец Амина). В 1979 году в этом месте высадился "мусульманский батальон" советского спецназа — батальон называли так потому, что все его участники были переодеты в традиционную афганскую одежду, а многие к тому же обладали восточной внешностью — всё было сделано для того, чтобы как можно больше запутать афганцев. Примерно то же самое происходило в 1968 году в Праге — там советские десантники впервые применили голубые береты, что запутало чехов, сперва принявших их за войска ООН "голубые каски".

07. Практически до самых последних секунд своей жизни Хафизулла Амин не верил, что его дворец штурмуют те самые "советские товарищи", с которыми он ещё вчера обнимался. Уже когда в залах дворца рвались гранаты, Амин приказал своему адьютанту сообщить о "нападении неизвестных моджахедов" советским товарищам — мол, шурави сейчас нам помогут! Когда адьютант доложил, что нападают именно советские, Амин в ярости швырнул пепельницу и крикнул "врешь, этого не может быть!"

08. Кварталы вокруг дворцов сейчас представляют собой, фактически, огороженную крепость — внутри работают иностранные специалисты, которых нужно охранять. Может быть, через несколько лет дворцы откроются для посещения.

09. А ещё за забором можно увидеть остатки посольств иностранных государств — здания погибли в ходе многочисленных боевых действий, что происходили в Кабуле начиная с 1979 года.

10. Практически одновременно со штурмом дворца Амина началась переброска тяжелой военной техники по дороге и тоннелям на перевале Саланг — это очень важный стратегический перевал в Афганистане, в горах Гиндукуш — он связывает между собой северную и центральную часть страны.

11. В шестидесятые годы СССР строил здесь автодорожный тоннель Саланг — работы вели, главным образом, московские метростроевцы. Саланг помогали строить якобы для "помощи в развитии Афганистану", но истинная цель постройки стала понятна только в 1979 году — тоннель Саланг, фактически, открывал прямую дорогу из СССР прямо в столицу Афганистана, в Кабул.

12. Фактически одновременно с операцией по штурму дворца Амина через тоннели Саланга из СССР потянулась военная техника — БМП, БТР, танки и тяжелая артиллерия (в том числе зенитная).

13. Если бы не было тоннеля Саланг — то ни о какой масштабной военной операции и речи быть не могло бы — без тяжелой техники долго не повоюешь. А так афганцы, фактически, сами отдали в руки СССР ключи от своей столицы, позволив построить "стратегическую дорогу" из СССР прямо в Кабул.

14. Ещё и сейчас на Саланге можно увидеть остатки "боевого охранения" дороги — вдоль извилистых горных трасс, а также у въезда в тоннель и галереи стояли советские военные части, которые охраняли колонны техники, что шли из СССР в столицу Афганистана.

15. Уже в конце декабря 1979 года, практически одновременно со штурмом дворца Амина на Саланге начались первые боевые действия — афганцы старались недопустить переброски советских войск и обстреливали колонны с гор, а войска СССР отбивались от атак.

16. Периодически случались и подрывы техники внутри самого тоннеля Саланг — моджахеды каким-то образом пробирались внутрь тоннеля и устанавливали мины, которые затем подрывались при проходе колонны техники. Хотя бы один вспыхнувший внутри тоннеля "наливник" (цистерна с топливом) означал смерть для всей колонны — угарный газ и продукты горения моментально заполняли замкнутое пространство тоннеля, выжигая весь кислород.

17. Сейчас внутри тоннеля Саланг установлены большие вентиляторы, гоняющие воздух, но в тоннеле всё равно постоянно стоит смог от проезжающих тяжелых автомобилей.

18. Впрочем, сейчас по Салангу можно ездить без опаски — мин и снарядов здесь практически не осталось, а сам тоннель стал выполнять роль обычной торговой дороги.

19. Однако вернёмся в 1979 год. После захвата дворца Амина и переброски тяжелой техники через Саланг советская армия начала плотно обосновываться в Кабуле — появился центральный (Кабульский) узел связи, который связывал центральное командование СА в Кабуле с провинциями Кундуз, Нангахар, Файзабад, Баглан, Пули-Хумри, Газни и другими.

20. А базы с советской военной техникой находились вот в этих предгорьях — отсюда советское командование спокойно планировало операции, пока в 1980-81 году с близлежащих гор не участились нападения отрядов Ахмат-Шах Масуда, что пришел из Панджшерского ущелья.

21. Сейчас в этом районе от советского присутствия остались лишь несколько бетонных зданий да полдесятка ржавых танков Т-55.

22. По рассказам местных, раньше подбитых и брошенных танков здесь были сотни — да большую часть техники уже продали на металлолом в Пакистан и Таджикистан.

23. Оставшаяся здесь техника — личная собственность какого-то бывшего моджахеда, что воевал в восьмидесятых годах в этих горах против советский войск.

А секрет мира для Афганистана чрезвычайно прост — не нужно лезть в Афганистан с военной интервенцией и проектами "советских республик", это вызовет только сопротивление. Нужно просто позволить этой стране нормально развиваться, постепенно наращивать ВВП и улучшать образование — что, собственно, при активной помощи США сейчас и происходит. Медленно, шаг за шагом Афганистан приближается к цивилизации — с каждым годом здесь увеличивается количество школ, улучшается ситуация с правами женщин, постепенно растут зарплаты, всё больше людей подключается к интернету, обменивается знаниями и хочет жить в мире.

И лично я смотрю на будущее Афганистана с надеждой — пусть и не очень скоро, но и этот народ в итоге сумеет справиться с темнотой и отсталостью и зажить нормальной цивилизованной жизнью. Просто потому, что как и во всём остальном мире — плохих людей в Афганистане меньше, чем хороших.