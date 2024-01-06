Замість вечері: Як приготувати ситні гарячі бутерброди за 10 хвилин
Як швидко зробити гарячі бутерброди з фаршем на вечерю
Смачні та ситні гарячі бутерброди з курячим фаршем – це відмінний варіант швидкого обіду або вечері, особливо, коли у вас немає часу на приготування повноцінних страв.
Їх можна приготувати всього за 10 хвилин з найпростіших продуктів, які завжди є під рукою. Рецептом поділились на сайті gospodynka.com.
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Інгредієнти:
- Курячий фарш - 300 г
- Яйце - 1 шт.
- Цибуля - 1 шт.
- Часник - 3 зубчики
- Сіль, перець за смаком
- Масло для обсмажування
- Батон - 1 шт.
Приготування:
- Цибулю і часник подрібніть в блендері. Додайте до курячого фаршу, яйце, сіль і перець. Перемішайте до однорідності.
- Намажте на хліб фаршеву суміш.
- Розігрійте масло на сковороді. Викладіть бутерброди начинкою вниз і обсмажуйте на середньому вогні по 4 хвилини з кожного боку.
- Подавайте гарячими.
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