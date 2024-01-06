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Замість вечері: Як приготувати ситні гарячі бутерброди за 10 хвилин

Ігор Романько

Як швидко зробити гарячі бутерброди з фаршем на вечерю

Смачні та ситні гарячі бутерброди з курячим фаршем – це відмінний варіант швидкого обіду або вечері, особливо, коли у вас немає часу на приготування повноцінних страв.

Їх можна приготувати всього за 10 хвилин з найпростіших продуктів, які завжди є під рукою. Рецептом поділились на сайті gospodynka.com.

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Інгредієнти:

  • Курячий фарш - 300 г
  • Яйце - 1 шт.
  • Цибуля - 1 шт.
  • Часник - 3 зубчики
  • Сіль, перець за смаком
  • Масло для обсмажування
  • Батон - 1 шт.

Приготування:

  1. Цибулю і часник подрібніть в блендері. Додайте до курячого фаршу, яйце, сіль і перець. Перемішайте до однорідності.
  2. Намажте на хліб фаршеву суміш.
  3. Розігрійте масло на сковороді. Викладіть бутерброди начинкою вниз і обсмажуйте на середньому вогні по 4 хвилини з кожного боку.
  4. Подавайте гарячими.

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