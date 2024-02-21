Замість моркви по-корейськи: як приготувати просту та смачну закуску з пекінської капусти

Як зробити салат з пекінської капусти корейською

Фудблогерка та авторка кулінарної сторінки поділилася чудовим рецептом кімчі – корейської закуски з пекінської капусти, яка виходить неймовірно смачною та апетитною.

Смачна та ароматна закуска зі сторінки "Tasty Storiesua" чудово доповнить будь-який стіл і стане вашим улюбленим корейським блюдом.

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Інгредієнти:

1 пекінська капуста

6 великих зубчиків часнику

2 моркви

1 цибулина

1 маленький солодкий перець

1/2 гострого перцю чилі

4 ст. л. паприки

1 ч. л. копченої паприки

100 г солі

1 ч. л. цукру

100 мл соєвого соусу

1 ч. л. кунжуту

2 л води

Приготування:

1. Розсіл:

Закип'ятити воду, додати сіль і перемішати до розчинення.

Охолодити розсіл.

Розрізати пекінську капусту на 4 частини, залити розсолом і поставити під прес на 6-9 годин.

2. Маринад:

Натерти моркву, нарізати цибулю тонкими півкільцями, солодкий перець – тонкими смужками.

Вичавити часник, перець чилі нарізати тонкими кільцями.

З'єднати всі інгредієнти, додати паприку, соєвий соус, цукор.

3. Кімчі:

Відцідити капусту від розсолу, змастити кожен лист маринадом.

Посипати кунжутом, поставити під прес на 3 доби в холодильник.

Можна також замотати капусту в харчову плівку.

Порада:

Для більш гострого кімчі можна додати більше перцю чилі.

Кунжут можна обсмажити для більш насиченого аромату.

Зберігати кімчі в холодильнику.

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