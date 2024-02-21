Замість моркви по-корейськи: як приготувати просту та смачну закуску з пекінської капусти
Як зробити салат з пекінської капусти корейською
Фудблогерка та авторка кулінарної сторінки поділилася чудовим рецептом кімчі – корейської закуски з пекінської капусти, яка виходить неймовірно смачною та апетитною.
Смачна та ароматна закуска зі сторінки "Tasty Storiesua" чудово доповнить будь-який стіл і стане вашим улюбленим корейським блюдом.
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Інгредієнти:
- 1 пекінська капуста
- 6 великих зубчиків часнику
- 2 моркви
- 1 цибулина
- 1 маленький солодкий перець
- 1/2 гострого перцю чилі
- 4 ст. л. паприки
- 1 ч. л. копченої паприки
- 100 г солі
- 1 ч. л. цукру
- 100 мл соєвого соусу
- 1 ч. л. кунжуту
- 2 л води
Приготування:
1. Розсіл:
- Закип'ятити воду, додати сіль і перемішати до розчинення.
- Охолодити розсіл.
- Розрізати пекінську капусту на 4 частини, залити розсолом і поставити під прес на 6-9 годин.
2. Маринад:
- Натерти моркву, нарізати цибулю тонкими півкільцями, солодкий перець – тонкими смужками.
- Вичавити часник, перець чилі нарізати тонкими кільцями.
- З'єднати всі інгредієнти, додати паприку, соєвий соус, цукор.
3. Кімчі:
- Відцідити капусту від розсолу, змастити кожен лист маринадом.
- Посипати кунжутом, поставити під прес на 3 доби в холодильник.
- Можна також замотати капусту в харчову плівку.
Порада:
- Для більш гострого кімчі можна додати більше перцю чилі.
- Кунжут можна обсмажити для більш насиченого аромату.
- Зберігати кімчі в холодильнику.
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