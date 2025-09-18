Вологий чи сухий: яким кормом краще годувати собаку

Багато власників собак замислюються, чим краще годувати своїх улюбленців — сухим чи вологим кормом. Кожен із цих варіантів має свої переваги та недоліки.

Як пояснює британський ветеринар Алекс Кроу у своєму відео в TikTok, вибір часто залежить від потреб конкретної тварини. Сухий корм зручний тим, що має тривалий термін зберігання, не потребує холодильника та зазвичай коштує дешевше.

Крім того, завдяки твердій структурі гранул у собак менше накопичується зубний наліт і камінь. Його можна залишити в мисці на цілий день без ризику, що їжа зіпсується. Водночас такий корм містить менше вологи, і він може бути складним для собак із проблемами зубів або просто не сподобатися вибагливим тваринам.

Вологий корм, навпаки, легше жувати, а завдяки соковитій м’ясистій текстурі він часто подобається навіть прискіпливим собакам. Крім того, ця їжа краще засвоюється, що особливо важливо для улюбленців із чутливим травленням. Але є й мінуси: він дорожчий за сухий, швидко псується після відкриття, потребує зберігання у холодильнику і не допомагає зменшити утворення зубного каменю. Тому власникам доведеться стежити за станом зубів своїх тварин і вчасно проводити чистку.

За словами Кроу, не завжди варто робити вибір на користь лише одного виду корму. Часто оптимальним рішенням стає комбіноване харчування — поєднання сухого і вологого корму. У такому випадку собака отримує користь від обох варіантів, а власник — більше впевненості, що його улюбленець харчується збалансовано.

