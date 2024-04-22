Власники котів оцінять: як самостійно зробити спрей від бліх

На ринку існує безліч спреїв від бліх, але власники котів можуть створити такий продукт в домашніх умовах. Це не тільки дозволить отримати органічний і безпечний засіб для здоров’я пухнастого улюбленця, але й допоможе зекономити кошти.

Такий домашній спрей може бути не менш ефективним, ніж його магазинні аналоги. Про це пише ProstoWay.

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Як самостійно приготувати спрей від бліх

Спочатку налийте 0,5 літра звичайної води у каструлю.

Додайте до неї шматочки лимона, пучок свіжої та столову ложку сушеної лаванди.

Поставте каструлю на конфорку і включіть мінімальний вогонь.

Через пів години зніміть з плити. Почекайте, доки рідина охолоне, і потім процідіть.

Залийте розчин у пульверизатор або пластикову пляшку. Якщо ви скористалися пляшкою, то надіньте на неї розпилювач.

Отриманий засіб потрібно наносити на шерсть улюбленця, щоб захистити його від бліх.

Нагадаємо, раніше UAportal вже розповідав, як вивести бліх із дому та квартири.

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