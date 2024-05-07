Смачний сніданок з паски, що залишилася після Великодня
Залишилась Паска?
Я готую з неї швидкий, смачний сніданок або десерт. Ви, напевно, вже чули про Французький Тост або Пан Пердю - "забутий хліб".
На одну паску діаметром 12см - 5 великих тостів потрібно:
- 3 яйця
- 100г молока
- 25-30г цукру
- кориця та за бажанням цедра цитрусових
Готуємо:
-змішую яйця, молоко, корицю та цукор вінчиком;
-нарізаю паску на шматки товщиною десь 2 см;
-розігріваю пательню з олією;
-вмочую шматок паски у молочну суміш з обох сторін і обсмажую на повільному вогні з обох сторін;
-викладаю на тарілку та одразу додаю кульку морозива або добрячу ложку збитих вершків і трішечки поливаю зверху медом чи будь-яким солодким сиропом;
-зверху посипаю подрібненим підсмаженими лісовими горіхами.
Це дуже смачно і ви можете робити Пан Пердю із будь-яким хлібом!
Обіймаю.