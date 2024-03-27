Смачний яблучний пиріг, для якого навіть не потрібно замішувати тісто: рецепт

Важко уявити, що хтось може залишитися байдужим до пишного яблучного пирога, який чарівно пахне. Ми вже поділилися з вами безліччю способів приготування подібної випічки, але тут є простір для фантазії.

Від щоденного приготування улюбленого пирога багатьох зупиняє хіба що етап замішування тіста. Ця процедура, вимагає чимало часу та зусиль, а також після неї доводиться відмивати руки. Проте, існує спосіб приготувати пиріг з яблуками без потреби вручну замішувати тісто. Легким рецептом смачного яблучного пирога поділився Today.ua.

Як приготувати яблучний пиріг без замішування тіста

На форму 18х18 см нам знадобиться:

борошно — 140 г;

цукор – 140 г;

манка – 160 г;

розпушувач — 2 ч. л.;

ванільний цукор – 16 г;

яблука – 1,5 кг;

кориця — 1 ч. л.;

масло вершкове – 100 г.

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Приготування:

У окремому посуді змішайте муку, цукор, манку, розпушувач і ваніль. Розділіть отриману суміш на чотири однакові частини. Очистіть яблука від шкірки та натріть їх на дрібній тертці. Додайте до них корицю і ретельно перемішайте. Розділіть суміш на три частини. Покрийте дно форми для випічки пергаментом і змастіть його маслом. Висипте одну частину сухої суміші, а зверху розподіліть одну частину підготовлених яблук. Повторіть процес, утворюючи три шари, і завершіть останнім шаром сухої суміші. Зверху натріть охолоджене масло. Відправте форму в розігріту духовку і випікайте протягом однієї години.

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