Смачний та корисний гарнір за півгодини: рецепт брюсельської капусти з лимоном

Шукаєте рецепт легкої та ароматної страви, яка може бути як гарніром, так і самостійною закускою? Тоді вам сподобається брюссельська капуста по-турецьки від Василіси Йилмаз, гастрономічної експертки та авторки блогу Stambulka.Ця страва готується дуже просто і не потребує багато часу.

Вам знадобиться лише кілька інгредієнтів:

Брюссельська капуста: 1 кг

Морква: 2 шт.

Зелений перець: 2 шт.

Цибуля: 1 шт.

Часник: 3 зубчики

Оливкова олія: 3 ст. л.

Сіль: за смаком

Сік лимона: 2/3 шт.

Приготування:

Бланшуйте капусту: закип'ятіть воду, хрестоподібно надріжте качанчики капусти знизу і бланшуйте протягом 1 хвилини. Потім злийте гарячу воду, залийте холодною і залиште капусту в ній. Обсмажте овочі: наріжте цибулю дрібніше, ніж інші овочі. Розігрійте оливкову олію на сковороді, обсмажте цибулю до прозорості, додайте моркву і перець, тушкуйте 2-3 хвилини. З'єднайте овочі: злийте частину води з капусти, додайте до неї тушковані овочі, сіль, сік половини лимона, доведіть до кипіння і тушкуйте на повільному вогні 5-7 хвилин. Додайте лимонний сік і оливкову олію: після вимкнення вогню додайте сік з решти лимона, 1-2 ложки оливкової олії. Дайте страві настоятися 2 години.

Порада:

Наступного дня страва буде ще смачнішою.

Замість лимонного соку можна використовувати 2-3 ст. л. яблучного оцту.

Перед подачею можна посипати страву дрібно нарізаною зеленню.

Радимо також звернути увагу на рецепт супу з брюсельською капустою та фрикадельками.