Смачний та корисний гарнір за півгодини: рецепт брюсельської капусти з лимоном
Смачний та корисний гарнір за півгодини: рецепт брюсельської капусти з лимоном
Шукаєте рецепт легкої та ароматної страви, яка може бути як гарніром, так і самостійною закускою? Тоді вам сподобається брюссельська капуста по-турецьки від Василіси Йилмаз, гастрономічної експертки та авторки блогу Stambulka.Ця страва готується дуже просто і не потребує багато часу.
Вам знадобиться лише кілька інгредієнтів:
- Брюссельська капуста: 1 кг
- Морква: 2 шт.
- Зелений перець: 2 шт.
- Цибуля: 1 шт.
- Часник: 3 зубчики
- Оливкова олія: 3 ст. л.
- Сіль: за смаком
- Сік лимона: 2/3 шт.
Приготування:
- Бланшуйте капусту: закип'ятіть воду, хрестоподібно надріжте качанчики капусти знизу і бланшуйте протягом 1 хвилини. Потім злийте гарячу воду, залийте холодною і залиште капусту в ній.
- Обсмажте овочі: наріжте цибулю дрібніше, ніж інші овочі. Розігрійте оливкову олію на сковороді, обсмажте цибулю до прозорості, додайте моркву і перець, тушкуйте 2-3 хвилини.
- З'єднайте овочі: злийте частину води з капусти, додайте до неї тушковані овочі, сіль, сік половини лимона, доведіть до кипіння і тушкуйте на повільному вогні 5-7 хвилин.
- Додайте лимонний сік і оливкову олію: після вимкнення вогню додайте сік з решти лимона, 1-2 ложки оливкової олії. Дайте страві настоятися 2 години.
Порада:
- Наступного дня страва буде ще смачнішою.
- Замість лимонного соку можна використовувати 2-3 ст. л. яблучного оцту.
- Перед подачею можна посипати страву дрібно нарізаною зеленню.
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