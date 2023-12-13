Смачні та супершоколадні: рецепт ялинок брауні

Ці тістечка дуже просто готуються, але смаком ви будете здивовані. Вони супершоколадні та дуже ніжні. Рецептом поділився портал Shuba.

Інгредієнти:

Цукор – 180 г

Чорний шоколад 70-75% – 140 г

Масло вершкове – 120 г

Борошно пшеничне – 50 г

Какао-порошок –30 г

Яйця курячі –2 шт.

Екстракт ванілі – 1/2 ч. л.

Сіль – за смаком

Олія соняшникова – 20 мл

Для глазурі:

Цукрова пудра – 80 г

Посипка декоративна –10 г

Вода –60 мл

Читайте також: Захистить від вірусів та зміцнить імунітет: Як приготувати натуральний чай зі спеціями

Спосіб приготування:

Грубо наріжте темний шоколад та вершкове масло і відправте у каструлю з товстим дном та розтопіть на водяній бані.

Яйця кімнатної температури вбийте в миску яйця (вони мають бути кімнатної температури) і всипте цукор. Збийте міксером.

Потім додайте до суміші розтоплений темний шоколад і екстракт ванілі і всипте просіяне борошно, сіль і несолодкий какао-порошок. Збийте міксером до однорідності.

Суміш вилийте суміш у прямокутну форму, змащену олією, і розрівняйте поверхню. Відправте у духовку та випікайте при 170 градусах близько 15 хвилин.

Вийміть брауні з духовки іі наріжте ножем на трикутники.

Глазур: у миску просійте цукрову пудру, потроху влийте воду і перемішайте. Прикрасьте глазур‘ю.

Радимо також звернути увагу на рецепт шоколадних пряників.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!