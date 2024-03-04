Смакота з Італії за 30 хвилин: рецепт супу мінестроне

Приготуйте на обід класичний італійський густий овочевий суп мінестроне. Ця страва містить різноманітні овочі, бобові та може включати макаронні вироби чи рис. Ви можете додати в мінестроне те, що маєте під рукою. Про це пише Shuba.

Основу цього популярного супу становлять квасоля, цибуля, селера, морква, м’ясний чи овочевий бульйон і помідори. Проте ви можете експериментувати і створити власну версію страви. Не любите квасолю? Не додавайте її! Хочете покласти трохи макаронів? Сміливо кидайте! Успіх мінестроне полягає в імпровізації.

Немає одного певного рецепту, адже цей суп традиційно роблять з тих овочів, які є під рукою. Він може бути вегетаріанським, містити м'ясо чи бульйон - все залежить від ваших уподобань.

Ми пропонуємо версію з білою квасолею, курячим бульйоном, капустою, картоплею, кабачками, морквою, помідорами та пармезаном. Вийде ситний і смачний обід!

Інгредієнти (4 порції):

50 мл оливкової олії

1 велика цибулина

1 морква

2 стебла селери

1 зубчик часнику

1 лавровий лист

2 гілочки чебрецю

1 г сушеного кропу

1 картоплина

300 г савойської капусти

1 кабачок

3 помідори без шкірки та насіння

1200 мл курячого бульйону

450 г консервованої білої квасолі

20 г петрушки

Сіль, перець - до смаку

Тертий пармезан - для подачі

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Інструкція:

Підготуйте інгредієнти: наріжте цибулю, часник, моркву, селеру. Наріжте картоплю, капусту та кабачок кубиками 2х2 см. Очистіть помідори. Зцідіть квасолю. Подрібніть петрушку.

Розігрійте в каструлі оливкову олію. Скиньте цибулю, моркву, селеру і смажте 8 хвилин. Додайте часник і смажте ще 1 хвилину.

Киньте лавровий лист, чебрець, кріп. Додайте картоплю, капусту, кабачки, помідори та бульйон.

Доведіть до кипіння, зменште вогонь. Накрийте кришкою і тушкуйте 20 хвилин.

Опустіть у суп квасолю і петрушку. Приправте сіллю та перцем. Варіть ще 5 хвилин. Вийміть лавровий лист і чебрець.

Подавайте, посипавши тертим пармезаном. Смачного!

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