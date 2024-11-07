Смачне печиво, ідеальне до чаювання: рецепт

Друзі, пропоную вам рецепт смачного печива, яке стане ідеальним доповненням до чаювання.

Інгредієнти:

• Цукор — 120 г;

• Вершкове масло — 160 г;

• Трост цукор — 120 г;

• Розпушувач — 12 г;

• Борошно — 300 г;

• Яйце — 1 шт;

• Шоколад — 180 г;

• Згущене молоко ПМКК — 300 г.

Спосіб приготування:

1. В мисці поєднати два види цукру, розпушувач, перемішати. Додати яйце та масло, перемішати. Додати подрібнений шоколад.

2. Замішати тісто в "шар", поділити на рівні частини, в середину додати згущене молоко.

3. Випікати протягом 10-12 хв при температурі 170°.

Зберігайте, додавайте до рецепту згущене молоко і насолоджуйтеся смаком, що перевершить усі очікування.