Найсмачніші пончики: рецепт з малиновою начинкою
ВАМ БУДЕ ПОТРІБНО:
- Тісто:
- 500 гр борошна пшеничного
- 100 гр яєць (2 шт)
- 250 мл молока
- 70 гр цукру
- 10 гр солі
- 50 гр холодного вершкового масла
- 5 гр сухих швидкодіючих EXTRA дріжджів з високою підйомною силою
- Додатково:
- 500 мл рослинної олії (рафінованої)
- 100 г цукру
- 3-5 г порошку кориці Exclusive Professional
- Малинова начинка:
- 150 г малинового пюре (без кісточки)
- 10 г кукурудзяного крохмалю
- 20 г цукрової пудри
ЯК ЦЕ ПРИГОТУВАТИ?
Крок 1
З'єднуємо борошно із дріжджами.
Крок 2
Додаємо цукор, сіль.
Крок 3
Вливаємо у чашу міксера молоко.
Крок 4
Додаємо яйця та вершкове масло.
Крок 5
З'єднуємо суху частину із рідкою, замішуємо тісто. Можна використовувати комбайн з насадкою "гак", тому процес прискориться.
Вимішувати тісто можна за допомогою рук протягом 10-15 хвилин. Спочатку маса може липнути до столу, але підпилювати борошном не потрібно. Буквально через 10 хвилин вимішування тісто відходитиме від столу і не так прилипатиме. Зайве борошно може погіршити текстуру та пишність ваших пончиків.
Крок 6
Перекладаємо тісто в миску, накриваємо сухим рушником, прибираємо в місце без протягів на 1 годину для підйому тіста.
Крок 7
Змащуємо деко вершковим маслом, підпилюємо борошном. Обминаємо тісто, що злегка підійшло, формуємо кульки розміром з "волоський горіх" і на гарній відстані один від одного укладаємо на підготовлений лист.
Крок 8
Накриваємо сухим рушником і забираємо в місце без протягів для 2-го підходу на 1,5-2 години.
Крок 9
Обсмажуємо пончики у розігрітій олії у фритюрі.
Крок 10
Обвалюємо в цукрі, поки пончики ще гарячі.
У цукор можна додати порошок кориці Exclusive Professional.
Крок 11
Приготуємо малинову начинку. Змішуємо у сотейнику всі інгредієнти. І при постійному помішуванні віночком доводимо пюре до кипіння. Кип'ятимо 1 хвилину, щоб зник присмак крохмалю. Охолоджуємо. Перед використанням перемішуємо лопаткою до гладкої консистенції. Поміщаємо в мішок кондитерський (без насадки). Ножем робимо прокол в пончику, що остигнув, і наповнюємо його малиновою начинкою.