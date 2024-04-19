Найсмачніші пончики: рецепт з малиновою начинкою

ВАМ БУДЕ ПОТРІБНО:

Тісто:

500 гр борошна пшеничного

100 гр яєць (2 шт)

250 мл молока

70 гр цукру

10 гр солі

50 гр холодного вершкового масла

5 гр сухих швидкодіючих EXTRA дріжджів з високою підйомною силою

Додатково:

500 мл рослинної олії (рафінованої)

100 г цукру

3-5 г порошку кориці Exclusive Professional

Малинова начинка:

150 г малинового пюре (без кісточки)

10 г кукурудзяного крохмалю

20 г цукрової пудри

ЯК ЦЕ ПРИГОТУВАТИ?

Крок 1

З'єднуємо борошно із дріжджами.

Крок 2

Додаємо цукор, сіль.

Крок 3

Вливаємо у чашу міксера молоко.

Крок 4

Додаємо яйця та вершкове масло.

Крок 5

З'єднуємо суху частину із рідкою, замішуємо тісто. Можна використовувати комбайн з насадкою "гак", тому процес прискориться.

Вимішувати тісто можна за допомогою рук протягом 10-15 хвилин. Спочатку маса може липнути до столу, але підпилювати борошном не потрібно. Буквально через 10 хвилин вимішування тісто відходитиме від столу і не так прилипатиме. Зайве борошно може погіршити текстуру та пишність ваших пончиків.

Крок 6

Перекладаємо тісто в миску, накриваємо сухим рушником, прибираємо в місце без протягів на 1 годину для підйому тіста.

Крок 7

Змащуємо деко вершковим маслом, підпилюємо борошном. Обминаємо тісто, що злегка підійшло, формуємо кульки розміром з "волоський горіх" і на гарній відстані один від одного укладаємо на підготовлений лист.

Крок 8

Накриваємо сухим рушником і забираємо в місце без протягів для 2-го підходу на 1,5-2 години.

Крок 9

Обсмажуємо пончики у розігрітій олії у фритюрі.

Крок 10

Обвалюємо в цукрі, поки пончики ще гарячі.

У цукор можна додати порошок кориці Exclusive Professional.

Крок 11

Приготуємо малинову начинку. Змішуємо у сотейнику всі інгредієнти. І при постійному помішуванні віночком доводимо пюре до кипіння. Кип'ятимо 1 хвилину, щоб зник присмак крохмалю. Охолоджуємо. Перед використанням перемішуємо лопаткою до гладкої консистенції. Поміщаємо в мішок кондитерський (без насадки). Ножем робимо прокол в пончику, що остигнув, і наповнюємо його малиновою начинкою.