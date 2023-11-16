Смачніші, ніж ви звикли: Як приготувати швейцарські деруни

Ми вже ділилися порадами, як уникнути потемніння картоплі в тісті для дерунів, а тепер хочемо поділитися рецептом витончених картопляних оладок, які популярні в Швейцарії і відомі як рьошті.

Рецепт цих смачних оладок надано порталом "Школа Життя". Спробуйте цей простий рецепт і насолоджуйтеся неперевершеним смаком швейцарських картопляних оладок.

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Інгредієнти:

Картопля – 4 шт.

Цибуля – 4 шт.

Соняшникова олія для смаження

Сіль — до смаку

Спосіб приготування:

Натерти картоплю тонкою довгою соломкою. Добре промити нарізану картоплю холодною водою. Розмістити нарізану картоплю на рушнику та ретельно витерти від надлишкової вологи. Перекласти велику глибоку миску. Також нарізати цибулю на терці, добре промити її холодною водою. Промокнути рушником і додати до нарізаної картоплі. Добре перемішати картоплю з цибулею руками. Налити трошки олії для смаження на невелику сковорідку. Взяти жменю суміші картоплі та цибулі, рівномірно розподілити руками та злегка придавити зверху лопаткою. Смажити на середньому вогні до отримання гарної рум'яності, по кілька хвилин з кожного боку.

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